El segundo silo de coches de Bouzas salva el recurso y encara su adjudicación definitiva

La construcción del segundo silo para vehículos de la terminal de Bouzas empieza a despejar uno de los principales obstáculos que han retrasado durante meses una de las mayores inversiones previstas por el Puerto. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ya ha resuelto el recurso presentado por una de las empresas participantes en la licitación y, aunque exige a la Autoridad Portuaria ampliar la justificación técnica de una parte del expediente, no anula el concurso ni obliga a reiniciar el procedimiento.

La resolución, notificada hace unos días a la Autoridad Portuaria, pide un mayor nivel de detalle en la motivación del informe del órgano de contratación relativo a la oferta económica. La consecuencia será una retroacción puntual del expediente para completar esa argumentación antes de continuar con la tramitación.

Desde el Puerto insisten en que el pronunciamiento del tribunal no cuestiona la validez global de la licitación. «No existe una anulación ni un reinicio del concurso», explican fuentes portuarias, que sostienen que el requerimiento permitirá además reforzar jurídicamente la futura adjudicación frente a posibles nuevas impugnaciones.

La Autoridad Portuaria ya trabaja en completar la documentación solicitada y calcula que, si no surgen nuevos contratiempos, la adjudicación definitiva podría producirse dentro de aproximadamente dos meses, lo que permitiría resolver el contrato antes de que termine el año.

Meses de retraso

El recurso había frenado desde primavera la formalización de una actuación considerada estratégica para aliviar la falta de espacio de la terminal de automóviles de Bouzas, fundamental para la logística de Stellantis Vigo.

El proyecto salió a concurso por un presupuesto próximo a los 50 millones de euros y, a finales de marzo, se había propuesto la adjudicación a la UTE formada por Acciona, Extraco y Prace, por alrededor de 45 millones. Sin embargo, la impugnación presentada dentro del procedimiento de contratación impidió cerrar el contrato y comenzar las obras.

Durante la evaluación de las 15 ofertas presentadas, las propuestas de Vilor Infraestructuras, Constructora San José y la UTE Anro-Anrotech fueron consideradas inicialmente anormalmente bajas, con rebajas de entre el 11% y el 17% respecto al presupuesto de licitación. Vilor renunció a justificar su propuesta, mientras que las otras dos empresas defendieron la viabilidad de sus ofertas, aunque finalmente tampoco fueron admitidas.

Fue precisamente el recurso posterior de una de las licitadoras el que obligó a suspender la formalización del contrato hasta que se pronunciase el TACRC.