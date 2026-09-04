El precio de ir a un preparador para ser maestro de educación desde Vigo: cerca de 3.000 euros anuales y 8.000 de penalización si se transfieren los apuntes

Las oposiciones no son plato de buen gusto. Casi siempre se convierten en un proceso farragoso que habitualmente exige meses de preparación. Y aun así no todos alcanzan el éxito. Para muestra la última convocatoria, que en Galicia dejó vacantes el 15 % de las plazas convocadas, unas 584 de los 1.601 puestos.

Estudiar implica aprenderse una larga lista de temas y preparar una unidad didáctica (la parte práctica) con la que sorprender al tribunal. Se puede ir por libre, pero la mayoría de los aspirantes optan por acceder a algún tipo de ayuda externa, los preparadores. Hay modalidades presenciales y online. Por ejemplo, en Vigo está la academia Nós que pide entre 120 y 160 euros al mes, dependiendo del ciclo. En la ciudad superan los 300 alumnos al año.

Hay opciones más caras. María Pérez (nombre ficticio para proteger su identidad) decidió acceder a clases online para lograr una plaza como maestra de Audición y Lenguaje. Estudió Logopedia y después Educación Primaria. Tras algunos años trabajando en clínicas privadas, cobrando poco, decidió cambiar de rumbo y asegurarse una plaza de funcionaria. Este es el segundo año que lo intenta: siempre manteniendo algún empleo para poder costearse los estudios. El primero se anotó a una preparadora conocida en el mundillo como «Érica». Por los apuntes pagó 250 euros, fue lo primero que compró. Su idea inicial era estudiar por libre con el contenido elaborado. Después, por verse sola ante el peligro, optó por suscribirse y pagó 800 euros de matrícula en septiembre, además de otros 178 euros cada mes.

No logró aprobar, así que quiso cambiar de plan. Encontró a una academia en Pontevedra que ofrecía precios similares y de la que había escuchado buenas reseñas. Le cuesta 240 euros al mes, incluyendo los temas y la legislación que le envían a casa. Preparar la parte práctica y exponerla ante un tribunal de prueba, supone unos 200 euros a mayores.

Para ser alumna firmó un contrato de confidencialidad: si la academia se entera de que el alumno comparte los apuntes, tendría que pagar una penalización de alrededor de 8.000 euros. También si con ellos imparte clases por su cuenta. Además, faltar a una mensualidad implica otros 800 euros de sanción. No es el único lugar que «multa» por traficar con los temas. Otra academia, E. L., de las más costosas, pero con mayor porcentaje de aprobados, exige también un importe por compartir o vender los materiales.

Los preparadores justifican estas restricciones en la protección de sus materiales. La normativa sobre propiedad intelectual contempla consecuencias para determinados supuestos de reproducción, distribución o explotación no autorizada de obras protegidas. Sin embargo, desde Nós, señalan que las academias pueden pedir lo que quieran, pero que ante todo está «a legalidade vixente». Aunque se firmen unas condiciones, no tienen por qué funcionar así. En su caso, advierten al alumnado de que si difunden una propiedad intelectual de los preparadores, pueden acudir a la justicia a reclamar sus derechos.

Privilegio

Pérez señala que al precio total del curso, que superaría los 2.000 euros, hay que sumarle la estancia durante los días de tribunal (que tendrían que pagar aquellos que no vivan en ciudades), los desplazamientos, las tasas de examen y las impresiones y materiales del curso. El gasto está planteado para un año, es decir, si se suspende, vuelta a empezar.

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Otra joven de Vigo, C. Fernández, que se va a presentar este año, indica que preparase solo tiene hándicaps como «las actualizaciones constantes de la ley» de las que «hay que estar prevenido y enterarse porque pueden caer en el examen», dice. En su caso, este año prepará solo la unidad didáctica y al siguiente comenzará a «chapar». «Si no te lo tomas con calma cuando tienes que trabajar mientras, es fácil frustrarte y querer dejarlo todo», apunta.