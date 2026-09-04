El PP de Vigo insiste en la necesidad de recuperar la ayuda municipal de 205 euros para las familias con escolares

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, defenderá en el próximo pleno del Concello, que se celebrará el lunes, una moción con la que pretende reclamar al gobierno local que recupere la ayuda municipal para respaldar la vuelta al colegio de las familias con hijos en edad escolar, que ascendía a 205 euros.

«Las familias viguesas merecen que su ayuntamiento también contribuya a paliar los efectos de una crisis económica que no parece tener fin. Es solo cuestión de voluntad política», sostiene Sánchez, acusando al alcalde vigués, Abel Caballero, de «cargarse de un plumazo sin mayor explicación» la subvención concedida en 2022.

«El señor Caballero tal vez no lo sepa, pero los que tenemos hijos sí sabemos cómo la vuelta al cole trastoca las economías de las familias. Familias que comenzarán la próxima semana el nuevo curso escolar en colegios en los que se desatiende durante todo el año algo tan básico como es el mantenimiento, la limpieza o el arreglo de los accesos», incide la líder del PP vigués.

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Los populares cifran el desembolso económico que deben afrontar las familias en unos 400 euros por alumno, tras encarecerse un 17% en los últimos ocho años. Recuerda Luisa Sánchez que el Concello tiene ahorros suficientes en el banco, cerca de 200 millones, «que han recaudado con suma puntualidad, pero que no devuelve a través de mejores servicios públicos».