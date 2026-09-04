«Queremos llenar un parque de personas leyendo»: Castrelos, vuelve a reunir a los amantes de los libros

El parque de Castrelos se convertirá este sábado, 5 de septiembre, en un gran espacio de lectura al aire libre. El club vigués The Reading Room ha convocado la segunda edición de su particular encuentro para lectores, una propuesta que persigue una idea tan sencilla como poco habitual: reunir a un grupo de desconocidos para que cada uno lea su propio libro, juntos pero en silencio.

«Queremos llenar un parque de personas leyendo», explican desde el club a través de su cuenta de Instagram, desde la que han lanzado la convocatoria. La cita comenzará a las 10.00 horas en el parque de Castrelos, concretamente en la zona situada junto a las rocas erosionadas, en la parte derecha del recinto.

Para participar no es necesario inscribirse ni pagar entrada. Basta con acudir con un libro y buscar un lugar donde acomodarse para leer. La organización anima a participar tanto en solitario como acompañado y plantea el encuentro también como una oportunidad para conocer a otras personas con una afición común.

La lectura será el punto de partida de una mañana que tendrá también un componente social. Después del tiempo dedicado a los libros habrá espacio para tomar un café, conversar e intercambiar impresiones con otros participantes. «Una mañana para desconectar del móvil y volver a conectar con algo tan sencillo como leer», resumen sus organizadores.

La propuesta supone la segunda convocatoria de este formato impulsado por The Reading Room, un club de lectura que desarrolla diferentes encuentros en Vigo. En esta ocasión, Castrelos toma el relevo como escenario con el objetivo de volver a trasladar los libros fuera de casa y convertir durante unas horas uno de los principales espacios verdes de la ciudad en un improvisado salón de lectura.

Sin notificaciones, sin prisas y sin una lectura común obligatoria. Cada asistente podrá escoger qué páginas quiere abrir. El único requisito será llevar un libro y ganas de compartir, aunque sea en silencio, una mañana entre lectores.