La nueva Praza de España de Vigo perfila su diseño entre Fernando Conde y Pizarro: vial perimetral, diseño uniforme y mayores espacios públicos

La ambiciosa transformación que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) recoge para la Praza de España continúa avanzando en los despachos, un paso imprescindible para que, en el futuro, puedan verse máquinas y operarios trabajando en el ámbito. Así, el Consello de la Gerencia de Urbanismo tratará la próxima semana dos resoluciones mediante las cuales se inicia la tramitación de los estudios de detalles de las zonas 1 y 2, que se sumarán al de la zona 3, ya en marcha desde hace unas semanas.

Estos expedientes son fundamentales para diseñar el futuro diseño de todo el ámbito recogido entre las calles Fernando Conde y Pizarro, que pilotará el mismo estudio de arquitectura, una cuestión que, en opinión del alcalde de Vigo, Abel Caballero, será muy positiva, «ya que ambas tendrán un lenguaje espacial, territorial y de parques muy similar». En la denominada zona 1, la intervención será fundamental para completar el vial perimetral que rodea la Praza de España, al modificarse ligeramente el trazado de la rúa Honduras para darle continuidad hacia Fernando Conde, además de generarse una nueva zona verde entre Honduras y Caracas.

Mientras, en la zona 2 ya se han tramitado las primeras licencias en el Concello, con el permiso concedido a los promotores para proceder al derribo de la edificación situada entre Gran Vía, Honduras y Pizarro, un ámbito en el que está previsto levantar un bloque residencial en la posición más próxima a la intersección entre Pizarro y Honduras, «que permitirá resolver las diferencias de cotas a través de terrazas para garantizar la permeabilidad y crear un gran parque y una plaza ajardinada para que disfrutemos los ciudadanos».

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Con el objetivo de «liderar» todo este proceso de metamorfosis de uno de los enclaves más significativos de Vigo, el Concello ha aprobado también la convocatoria de un concurso de ideas para conseguir el mejor diseño integral. «Buscamos contribuir a la transformación total para que esta plaza tenga la imagen urbana que queremos y que sea funcional para que todo Vigo la pueda disfrutar», concluye Caballero.