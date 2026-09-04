Casi la mitad de los colegios de Infantil y Primaria de Vigo no tiene quién los dirija... voluntariamente

Después de hablar con un total de 35 direcciones, bien director o directora y resto del equipo, de colegios públicos de Vigo, hay una conclusión clara: es un cargo totalmente polarizado. Los que se presentan voluntarios están «muy comprometidos» llevando hasta 12 o 10 años en el cargo mientras que los impuestos u obligados por Inspección Educativa lo asumen resignados: «Alguien tenía que ponerse».

Y es que prácticamente la mitad de los centros de Infantil y Primaria del municipio (35 atendieron a la llamada de FARO de un total de 43), concretamente 17, no cuentan con un proyecto de dirección, obligatorio para presentarse al cargo. Se trata de un informe en el que cada candidato detalla los objetivos, planes y líneas de actuación para el centro, orientado a lograr el éxito escolar e incluir contenidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género. Es decir, una guía estratégica de hacia dónde quiere llevar al centro durante su mandato los próximos 4 cursos.

Ante la falta de docentes que se presenten al cargo, entra Inspección; buscará entre el claustro algún candidato o candidata para ejercer de director los próximos dos años (nombramiento extraordinario accidental) o, si sigue sin dar con uno, elegirá «a dedo» qué profesor ocupará el puesto (forzoso). Ejemplo de ello se encuentran en los CEIP A Paz o CEIP Santa Mariña, con nombramientos accidentales o los CEIP Coutada-Beade y CEIP Fonte Escura, donde sí fueron obligados por Inspección. «Alguien tenía que ponerse», dicen.

En el CEIP A Canicouva, también hubo que buscar entre su claustro un docente que asumiera el cargo. Así llegó a directora Carlota Rey. «La gestión y administración del centro es muy complicada; y ya no entramos en la poca remuneración. Al final lo hacemos y asumimos el cargo por nuestros alumnos, por el centro. Si un colegio funciona es por la buena voluntad de los profesores, porque todos remamos y nos preocupamos», explica.

Otro caso similar es el del CEIP Frián-Teis, cuya dirección estrena mandato este curso. «No hubo voluntarios porque es un compromiso a 4 años. Es un cargo que requiere mucho trabajo y reconozco que mi labor principal es la docencia», reconoce su directora. En el CEIP O Pombal, se cumple ya el segundo año, y último, de nombramiento extraordinario accidental de su dirección. «No creo que me convenza», reconoce uno de sus integrantes sobre la posibilidad de presentar proyecto.

«Más que obligar, me animó»

Aunque también sin un proyecto propio, la historia del CEIP Balaídos es diferente a todas las demás. En este colegio sí se presentó un docente al cargo con su propio proyecto, sin embargo fue rechazado porque no cumplía con los años mínimos de docencia. La actual directiva integraba el equipo de este docente rechazado y fue Inspección la que los animó a presentarse. «Más que obligar, me animó. No hay proyecto pero nos presentamos voluntarios por el rechazo del otro profesor. Seguimos este curso y veremos si el siguiente», explican.

Frente a todos ellos, está otra veintena de centros que sí cuentan con un proyecto de dirección, un director o directora que se presentó voluntariamente y resultó elegida tras el visto bueno del Consello Escolar. «Me llamó la atención, al final es otro proceso dentro del sector educativo. Al principio sí me pusieron a dedo, pero luego me interesó y presenté proyecto; quiero que el colegio crezca y parece que lo estamos consiguiendo. Yo tuve el apoyo y ayuda de la pasada dirección y también de Inspección Educativa, hace que todos sea más llevadero», cuenta la directora del CEIP Paraixal, donde al ser un colegio pequeño, la dirección la integra ella sola, sin secrertaria ni jefatura de estudios.

A punto de terminar su mandato de 4 años en el CEIP Valle Inclán, la dirección tomó el relevo de un equipo «muy bueno», lo que los motivó a presentar su proyecto. «Trabajamos muy a gusto, el claustro y todos los profesores están muy comprometidos. La verdad es que tuvimos un equipo saliente muy bueno y fue motivador a la hora de seguir», cuentan desde el centro

Tanto en el CEIP García Barbón, como CEIP Igrexa Valadares, CEIP Párroco Don Camilo, CEIP Mosteiro-Bembrive o CEP Santa Tegra-Teis, sus directores o directoras llevan más de una década o cerca de ella en el cargo. «Me encanta. Yo estudié de pequeña en este colegio, me tocó de destino definitivo porque yo soy profesora de Inglés y justo al año terminaba la directiva anterior así que me presenté y llevo ya 10 años. Mi objetivo es renovar», cuenta la directora del colegio de Teis, Estela Castro.