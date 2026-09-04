El impacto del PXOM dispara la actividad constructiva en Vigo: las parcelas edificadas en el último año superan las de los dos ejercicios previos juntos

Presupuestos y seguridad jurídica. Son de los pilares sobre los que debe sostenerse una adecuada gestión pública en las administraciones. Vigo ha tenido casi dos décadas sus bases económicas garantizadas en tiempo y forma, pero no sucedía lo mismo en clave urbanística, una vez que en 2015 el Tribunal Supremo anulaba definitivamente el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2008 y empujaba a la ciudad a una parálisis.

Aunque puedo ir sorteándola mediante instrumentos provisionales, se hacía en todo momento evidente la necesidad de contar con un PXOM adaptado a la realidad actual y no uno del siglo XX y la entrada en vigor en agosto de 2025 del documento ha demostrado por qué con cifras claras. Durante el primer año con el planeamiento, se han reducido en un centenar las parcelas urbanas sin edificar en la ciudad, una cifra que es claramente superior a la suma de la conseguida en 2024 y 2023, cuando se edificaron 56 y 24, respectivamente. Así se desprende de la última actualización divulgada por la Dirección General del Catastro y recogida por el Instituto Galego de Estatística.

Con todo, hay todavía mucho trabajo por delante , ya que estos mismos datos reflejan que todavía hay en Vigo 17.163 terrenos pendientes de edificar en suelo urbano, un 29% del total, que ocupan una superficie total de más de un millón de metros cuadrados. Ese porcentaje es, junto al de Santiago, el más elevado entre las ciudades gallegas, más del doble por ejemplo del existente en A Coruña.

La edificación de parcelas es otro de los indicadores que reflejan el impacto positivo que ha tenido el nuevo PXOM para empezar a recuperar el tiempo perdido en la ciudad olívica, necesitada de desarrollar proyectos de distinta índole, pero especialmente residenciales para aumentar significativamente la oferta de vivienda para alquilar o vender y contribuir así a ir reduciendo unos precios que están en un escalón muy elevado.

El año 2025 se cerró en la ciudad olívica con el segundo mejor registro de licencias concedidas en las últimas dos décadas, un total de 225 permisos, solo superado por los 298 de 2021. También en el último lustro, la cifra de nuevas viviendas construidas, más de 2.200, supone igualar la cifra anotada en los 12 años previos, un buen termómetro del parón que supuso la crisis económica y el frenazo administrativo que supuso la anulación del anterior PXOM.

En el mercado

En estos momentos, según recogen los diferentes portales inmobiliarios, hay más de 650 terrenos situados en suelo urbano en el mercado, con precios que oscilan entre los 20.900 euros de uno anunciado en la parroquia de Lavadores y los más de 9,5 millones de euros que se piden por 32.000 metros cuadrados en la parroquia de Bembrive, apareciendo en el listado también alternativas nada económicas como parcelas en la avenida da Atlántida o Praza de España, por las que se piden más de 4 millones de euros como precio de salida.

Muchos de estos terrenos buscan un dueño «vendiéndose» como oportunidades clave para desarrollar ámbitos que el nuevo PXOM ha permitido desbloquear, como sucede por ejemplo con el ambicioso proyecto pensado para Praza de España, donde el Concello quiere conseguir su semipeatonalización cambiando radicalmente la superficie con bloques residenciales y amplias zonas verdes procedentes de las cesiones que tendrán que realizar los promotores.

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También iniciativas comerciales en el cajón desde hace tiempo como los desarrollos en Alcabre o Recaré convierten en un «caramelo» para muchos inversores estos terrenos sin edificar, que poco a poco deben ir dejando paso a lugares plagados de vida y dinámicos. Con el PXOM como garantía de seguridad jurídica, el reto parece más sencillo al ir tomando forma varias iniciativas.