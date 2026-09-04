Del cántaro al pulsador: el llamativo retoque de una de las fuentes escultóricas de la Gran Vía de Vigo
La obra de «O Viticultor», de finales de los años 60, ha sido modificada para incorporarle un grifo metálico
«O Petrucio» u «O Viticultor» es una de las fuentes escultóricas más singulares de la Gran Vía de Vigo. Pero ahora ha comenzado a destacar todavía más por un elemento que difícilmente pasa inadvertido. El Concello ha instalado un grifo metálico con pulsador que sale directamente del cántaro, el punto del conjunto escultórico del que brota el agua. Se trata de una solución funcional, pero que, a primera vista, tiene un dudoso encaje estético en una obra de granito realizada hace más de medio siglo.
El añadido rompe con la imagen tradicional de la fuente y destaca especialmente por el contraste entre el acabado industrial del nuevo dispositivo y la piedra envejecida de la escultura.
Esta pieza es obra del escultor vigués Raúl Comesaña, nacido en Matamá, y fue realizada a finales de los años sesenta. El conjunto, en el número 87 de Gran Vía, representa a un viticultor rodeado de elementos vinculados al campo y la vendimia. El hombre que ocupa el centro de la composición ofrece agua desde un cántaro. No se trata, por tanto, de un elemento accesorio: la salida del agua estaba integrada en la propia concepción artística de la obra. Recientemente, y gracias a sus descendientes, se pudo poner nombre y apellidos al hombre labrado en piedra en plena Gran Vía. Una fuente similar, la de «A Leiteira», en Marqués de Alcedo (O Castro), es también de Rául Comesaña.
Este nuevo y llamativo dispositivo sale del cántaro que sostiene el personaje, introduciendo en la composición pétrea un grifo contemporáneo. Aunque ayer no salía agua –y a expensas todavía aclaración municipal– todo apunta a que esta intervención sea una medida contra la sequía con la que se perseguiría que el agua únicamente salga cuando alguien acciona el mecanismo.
Por ello, una posible explicación estaría en el ahorro de agua. Y, aunque el Concello todavía no ha confirmado que esa sea la razón concreta de la actuación en esta fuente o si se va a extender a otras, ya en 2007 llegó a avanzar que se pondrían pulsadores en todas las de la ciudad, aunque esta medida finalmente no cuajó de forma general.
Vigo se encuentra desde comienzos de julio en situación de prealerta por sequía y el Ayuntamiento ha implantado distintas medidas para reducir consumos considerados no prioritarios. Entre ellas figuran la suspensión de baldeos con agua potable, la reducción del riego y el cierre de fuentes ornamentales que no dispongan de circuito cerrado, además de sucesivos llamamientos municipales a realizar un uso responsable del agua.
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