Dos detenidos en Vigo en pocas horas: uno cuando intentaba entrar en un bar y otro que huyó con tarjetas robadas

La Policía Nacional detuvo en Vigo a dos hombres en dos actuaciones distintas desarrolladas durante el mismo día. El primero fue sorprendido de madrugada cuando trataba de acceder por la fuerza a un establecimiento de hostelería de A Florida. Horas después, otro hombre fue arrestado tras intentar realizar pagos con tarjetas bancarias que habían sido sustraídas del interior de un vehículo.

La primera intervención se produjo durante la madrugada del día 2, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) realizaba labores de prevención de la delincuencia en la zona de A Florida. Los agentes localizaron a un hombre junto a un establecimiento de hostelería y comprobaron que la persiana del local había sido forzada y que el cristal de la puerta de entrada estaba roto. Según la Policía Nacional, el sospechoso se encontraba en disposición de acceder al interior cuando fue interceptado.

Además, llevaba consigo varias herramientas, entre ellas alicates, unos alicates de pico de loro y un destornillador, que podrían haber sido utilizados para forzar el establecimiento. Fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Una mochila, un portátil y varias tarjetas robadas

La segunda actuación tuvo lugar durante la tarde de ese mismo día. Una persona había denunciado la sustracción de varios efectos del interior de su vehículo, entre ellos una mochila, un ordenador portátil y una cartera con documentación personal, dinero y tarjetas bancarias.

Poco después, la Policía tuvo conocimiento de que alguien estaba intentando utilizar las tarjetas sustraídas para realizar pagos fraudulentos.

Varias patrullas se desplazaron hasta la zona y localizaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida. Uno de los agentes consiguió alcanzarlo.

El sospechoso llevaba una mochila en cuyo interior los policías encontraron un ordenador portátil y varias tarjetas bancarias. Fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de estafa. Tras completar las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.