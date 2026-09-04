Conciertos
Conxemar Fest vuelve a buscar talento musical gallego con 10.000 euros en premios
Cinco finalistas actuarán el 2 de octubre en la Puerta del Sol en una cita que combinará conciertos y gastronomía marinera
La Puerta del Sol volverá a convertirse el próximo 2 de octubre en escaparate para el talento musical emergente de Galicia. Conxemar ha abierto una nueva edición de su festival Fish & Hits, un concurso que seleccionará a cinco artistas o grupos para actuar en directo en pleno centro de Vigo y repartirá 10.000 euros en premios.
El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre a las 23.59 horas. Los aspirantes deberán inscribirse a través de la web de Conxemar Fest.
La iniciativa busca dar visibilidad a músicos emergentes de la comunidad y, al mismo tiempo, acercar los productos del mar a un público más joven a través de una propuesta que combina música, gastronomía y ocio.
Tras dos ediciones, Conxemar Fest consolida así su formato en el centro de Vigo. La vertiente gastronómica volverá a tener un peso importante con la participación de las food trucks La Chicana, Paparrúa y Niño Corvo, que ofrecerán pinchos elaborados con pescado y marisco congelado.
La organización pretende poner en valor la versatilidad de estos productos con propuestas a precios asequibles y formatos dirigidos a un público amplio. La producción del festival correrá este año a cargo de Esmerarte, compañía con experiencia en la promoción y desarrollo de artistas emergentes.
5.000 euros para el ganador
Los cinco artistas o grupos seleccionados competirán en directo ante el público y un jurado compuesto por profesionales de la industria musical.
El ganador recibirá 5.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 3.000 y el tercero, 1.000. Los participantes que terminen en cuarta y quinta posición recibirán 500 euros cada uno.
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