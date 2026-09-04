Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Conciertos

Conxemar Fest vuelve a buscar talento musical gallego con 10.000 euros en premios

Cinco finalistas actuarán el 2 de octubre en la Puerta del Sol en una cita que combinará conciertos y gastronomía marinera

Edición anterior del festival.

Edición anterior del festival. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

La Puerta del Sol volverá a convertirse el próximo 2 de octubre en escaparate para el talento musical emergente de Galicia. Conxemar ha abierto una nueva edición de su festival Fish & Hits, un concurso que seleccionará a cinco artistas o grupos para actuar en directo en pleno centro de Vigo y repartirá 10.000 euros en premios.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre a las 23.59 horas. Los aspirantes deberán inscribirse a través de la web de Conxemar Fest.

La iniciativa busca dar visibilidad a músicos emergentes de la comunidad y, al mismo tiempo, acercar los productos del mar a un público más joven a través de una propuesta que combina música, gastronomía y ocio.

Tras dos ediciones, Conxemar Fest consolida así su formato en el centro de Vigo. La vertiente gastronómica volverá a tener un peso importante con la participación de las food trucks La Chicana, Paparrúa y Niño Corvo, que ofrecerán pinchos elaborados con pescado y marisco congelado.

La organización pretende poner en valor la versatilidad de estos productos con propuestas a precios asequibles y formatos dirigidos a un público amplio. La producción del festival correrá este año a cargo de Esmerarte, compañía con experiencia en la promoción y desarrollo de artistas emergentes.

5.000 euros para el ganador

Los cinco artistas o grupos seleccionados competirán en directo ante el público y un jurado compuesto por profesionales de la industria musical.

Noticias relacionadas

El ganador recibirá 5.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 3.000 y el tercero, 1.000. Los participantes que terminen en cuarta y quinta posición recibirán 500 euros cada uno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  3. El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
  4. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  5. El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
  6. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
  7. Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
  8. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona

Conxemar Fest vuelve a buscar talento musical gallego con 10.000 euros en premios

Stellantis Vigo supera las 80.000 donaciones de sangre en tres décadas de compromiso solidario

Vigo inicia el curso en sus nueve escuelas infantiles con 438 plazas y gratuidad total

El verano deja sin campo al fútbol aficionado de Vigo

«Queremos llenar un parque de personas leyendo»: Castrelos vuelve a reunir a los amantes de los libros

«Queremos llenar un parque de personas leyendo»: Castrelos vuelve a reunir a los amantes de los libros

El BNG de Vigo urge al Concello actuar en el campo de fútbol de Sampaio para arreglar sus deficiencias

El BNG de Vigo urge al Concello actuar en el campo de fútbol de Sampaio para arreglar sus deficiencias

El Vintax Market, con ropa, complementos y artesanía, regresa a Vigo el 11 y 12 de septiembre

Del cántaro al pulsador: el llamativo retoque de una de las fuentes escultóricas de la Gran Vía de Vigo

Tracking Pixel Contents