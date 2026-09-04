El comercio local, al «desnudo» por la calle

Fuera escaparates. Comercio local a pie de calle, literalmente. Gracias a la iniciativa «Pasarela Stock», una veintena de comerciantes de la zona centro y alrededores de Vigo dejaron a un lado sus establecimientos y montaron un mercado de oportunidades al aire libre con ofertas y saldos en pleno Policarpo Sanz. No es la primera edición del evento, pero sí la primera que lo hacen en plena calle, ya que antes se reunían en las galerías comerciales de Príncipe.

Y precisamente de unión trata este evento, de hermanar todavía más al comercio local, de proximidad, para «hacernos visibles». «Unidos es la única forma de poder con las multinacionales», cuenta Rita, una de las emprendedoras que participaron de la iniciativa, organizada por la asociación de comerciantes «Centro Comercial Abierto».

En el mercado se pueden encontrar productos tanto de moda como lencería, ropa de baño o deportiva, zapatería, complementos y piel de firmas locales con descuentos de hasta el 80%. Los puestos permanecerán abiertos durante tres jornadas, del 4 al 6 de septiembre, de 11.00 a 21.00 horas.

Asistentes al mercadillo de Policarpo Sanz. / Alba Villar

La asociación busca con esta acción sacar los establecimientos a la calle, generar ambiente y acercar su oferta tanto a los vecinos como a quienes visiten la ciudad, reivindicando al mismo tiempo el valor del comercio local y de proximidad.«Estas actividades son muy importantes porque la gente ve más allá de las grandes marcas; ya solo por el tránsito de la gente, les das la oportunidad de que te vean, conozcan tus productos que de otra manera pues no lo harían. Llegas sin duda a más público», cuenta Mar Rodríguez, de zapatería Dada, quien reconoce lo importante de «hacernos visibles ante la multinacional».

Para Aida Alonso, de la histórica Lencería Sánchez, participar de estas actividades ayudan a dinamizar un sector dirigido hacia las grandes superficies. «El comercio local tiene que estar unido y hacer actividades que involucren a la gente, al cliente; aquí desde la calle hablamos con ellos, también con otros comercios, personas que no nos conocían ahora nos ponen nombre», relata Aida.

La programación incluye además música en directo y un desfile de avance de la temporada otoño-invierno, en el que se mostrarán prendas de las tiendas asociadas a Vigo Centro previsto para este sábado día 5 de septiembre. Durante la mañana, el movimiento de gente aunque no voluminoso, sí fue constante, presencia que se multiplicó ya por la tarde y de la que se espera se mantenga durante el fin de semana animado también por las agradables temperaturas previstas.

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El evento también contó con la presencia del alcalde Abel Caballero, quien acompañado por el edil de Comercio, Ángel Rivas, visitaron los stands de cada negocio y hablaron con los comerciantes acerca de la iniciativa.