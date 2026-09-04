Candeán recupera su retablo barroco
El alcalde Abel Caballero y el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín, presentan los trabajos de restauración de la policromía original del siglo XVIII
R.V.
La iglesia parroquial de San Cristóbal de Candeán ya luce su retablo barroco del siglo XVIII tras un proceso de restauración que ha conseguido recuperar parte de su policromía original y devolverle los colores y el brillo original.
El alcalde Abel Caballero y el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín, participaron esta tarde en el acto de inauguración acompañados por la restauradora Mavi Valverde, que explicó los trabajos realizados y los principales resultados de la intervención.
La recuperación ha sido posible gracias al convenio firmado en mayo de 2024 entre el Concello y la diocésis de Tui-Vigo para el mantenimiento, conservación, restauración, difusión y divulgación del patrimonio cultural, histórico y artístico de titularidad eclesiástica en el ámbito municipal.
Caballero puso en valor esta apuesta por "poner en valor" una parte muy importante del patrimonio de la ciudad, para evitar "que se deteriore y desaparezca" y poder seguir disfrutándolo entre todos.
La recuperación del retablo, que ha supuesto una inversión municipal de 35.000 euros, implicó su desmontaje y traslado a un taller de restauración. Además de recuperar parte de la policromía original que permanecía oculta, también se actuó sobre la estructura de madera, que estaba afectada por la humedad y el ataque de insectos, especialmente termitas.
Los expertos procedieron a su limpieza, desinsectación, consolidación y reintegración, además de sustituir algunos elementos de madera deteriorados. Entre ellos, destacan marmoleados en tonos rojos y azules, decoraciones plateadas y zonas de dorado realizadas con pan de oro.
Caballero también recordó que el Concello ya inauguró en febrero la urbanización y acondicionamiento del atrio de la iglesia parroquial de Candeán tras una inversión de más de 300.000 euros que incluyó un nuevo pavimento de piedra, vegetación y arbolado, iluminación o acondicionamiento de los muros. Además, el gobierno municipal tiene previsto un aparcamiento en la casa rectoral anexa.
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