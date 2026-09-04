Instalaciones deportivas
El BNG de Vigo urge al Concello actuar en el campo de fútbol de Sampaio para arreglar sus deficiencias
Los nacionalistas recuerdan que el club que utiliza el recinto lleva años demandando una intervención
El BNG de Vigo urge al gobierno municipal que actúe para resolver las «numerosas deficiencias» del campo de fútbol de Sampaio. Los nacionalistas apuntan a «unha falla continuada de mantemento e conservación» pese a las reiteradas solicitudes del Unión Sampaio CF, usuario del recinto, quejas que el BNG ya trasladó al Concello hace varios años.
«Non se tratan de feitos illados ou sobrevidos, o campo non conta cunhas condicións adecuadas de funcionalidade, salubridade e dignidade para a práctica deportiva e as respostas do concelleiro de Deportes foron o silencio, deixando ben ás claras que o mantemento non está na axenda desde goberno municipal», señala el edil del BNG Filipe Abalde.
Entre los aspectos a mejorar, los nacionalistas señalan el deterioro de las vallas perimetrales, focos obsoletos en la torre de iluminación que están tapados por árboles, las cisternas y caldera averiadas, humedades y defectos en los vestuarios, problemas de drenaje, baches en el aparcamiento y la situación precaria de la puerta de acceso.
«É especialmente preocupante e un evidente agravio para o club e as persoas usuarias, non é xustificábel que unha entidade deportiva teña que padecer durante períodos prolongados deficiencias que corresponden ó Concello resolver. A conservación das dotacións deportivas debe responder a criterios de igualdade e de calidade dos servizos públicos para evitar situacións de discriminación», concluye Abalde.
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