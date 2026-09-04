El agua de la ría de Vigo pulveriza récords: julio y agosto fueron los meses más cálidos desde 2013

Los registros del Observatorio de Torallamar lo confirman. Éste ha sido el verano más cálido en la ría de Vigo. Al menos, desde 2013, cuando arranca la serie histórica de la Estación Marítima del CIM-UVigo. Y además el agua ha batido récords «con diferencia», destacan sus responsables, y marcando una tendencia clara e innegable que puede tener efectos en los ecosistemas.

Los pasados julio y agosto registraron la temperatura media más alta para ambos meses, rozando los 20 grados centígrados. En julio fue de 19,60 ºC, por encima de los 19,46 ºC registrados en ese mes de 2018, hasta ahora la cifra más elevada. Además, hay que destacar que la temperatura media de toda la serie para julio se sitúa en los 18,31 ºC.

El agua de la ría ha marcado récords de temperatura este verano. / Pedro Mina

Asimismo, el agua de la ría alcanzó en julio la mayor temperatura puntual registrada desde 2013 hasta la actualidad: 23,475 grados.

La temperatura media en agosto fue incluso mayor, 19,83 ºC, superando la máxima anterior que se situaba casi un grado por debajo, los 18,99 ºC medidos en el mismo mes de 2020. Igualmente, la temperatura media de la serie es muy inferior a la de este año, 18,07 ºC.

Durante el pasado agosto también se batió otro récord en el registro de Torallamar, la máxima temperatura puntual para ese mes. El agua alcanzó los 23,412 grados, muy cerca del máximo absoluto de julio.

«El incremento de agosto es muy llamativo porque la media de este año es muy superior a la máxima anterior. Y si no se hubiesen producido las lluvias de la última semana, la temperatura hubiese sido más alta todavía. Aunque el agua no se enfría, evita que se siga calentando», explica Jose González, responsable de la Unidad de Oceanografía de la Estación de Toralla (CIM-UVigo).

Y, de momento, septiembre también está muy por encima de la media. «La temperatura oscila estos días entre los 19 y los 20 grados cuando la media habitual, excepto durante el otoño de 2014, que fue muy anómalo, se sitúa en torno a los 17. Tendremos que esperar pero si se mantiene esta tendencia, este año se convertirá en el más cálido registrado en la ría de Vigo», avanza.

A igual que las máximas, las temperaturas mínimas han sido muy elevadas este verano. La más baja el pasado agosto fue de 15,3 ºC cuando otros años llegaba a bajar hasta los 13 o incluso algo más de 12 de manera puntual.

De hecho, subraya González, los meses más fríos en los registros de Torallamar se encuentran entre el 2013 y el 2016, alguno en 2018 y noviembre de 2020, que fue el más frío de la serie. Pero desde entonces todas las anomalías han sido hacia arriba.

«Sucede de manera global en todo el mundo y en la misma dirección»

«Lo anómalo es tener tantos días continuados de temperaturas altas. Que el agua de la ría esté rozando los 20 grados todo el verano es excepcional. Es normal que esté caliente un día o durante una semana, pero no que se mantenga durante todo el verano y que eso se repita de manera sistemática durante los últimos años. Ahí entramos en otra zona. Y esto se une a otros factores como la sequía, la temperatura del aire o los incendios. Es algo que sucede de manera global en el mundo y en una misma dirección. Ya no veo cabida a seguir negando el cambio climático y está claro que se debe a un efecto antropogénico, por la acción humana», destaca.

El oceanógrafo insiste además en que la palabra récord está lejos de tener algún matiz positivo: «La temperatura no es solo la causa, sino un síntoma más del cambio de sistema. Estamos en uno de los escenarios de incremento más rápidos que se esperaban. Y empezamos a movernos en un rango de temperatura en el agua que puede facilitar que determinados virus o especies dañinas para los organismos de aquí lleguen o crezcan con más facilidad. No tienen por qué ser malas de por sí, como está ocurriendo con el pulpo en Reino Unido, pero llegan a un ecosistema en el que no estaban presentes y cambian su funcionamiento. También puede haber más episodios de mareas rojas».

Por ahora, la previsión no contempla la llegada de vientos fuertes del norte, así que se espera que la temperatura del agua se mantenga en el mismo rango.

Las altas temperaturas siguen atrayendo vigueses y turistas a los arenales de la ciudad. / Pedro Mina

Alternancia de nubes y claros y lluvias por la noche

El tiempo seco y las altas temperaturas que se registran estos días en Galicia se viven con algo de alivio de Vigo, donde el sábado continuará la alternancia de nubes y claros. Además, la previsión de MeteoGalicia vuelve a incluir la posibilidad de lluvias por la noche. Las temperaturas seguirán siendo altas para la época, con una previsión máxima de 33 ºC y la mínima de 21 ºC.

El domingo la máxima bajará a 25 ºC y la mínima a 17 ºC. Se mantendrá la influencia de las altas presiones sobre toda la comunidad, pero con vientos del oeste que irán retirando el aire cálido y acercando humedad desde el mar, aunque en Vigo ya no se registrarán precipitaciones. El lunes continuará la alternancia de nubes y claros, entre los 27 y los 16 ºC. Y el día con más probabilidad de precipitaciones será el martes.