ViaExterior busca otras 20 empresas gallegas para dar el salto al exterior

La Zona Franca ha abierto el plazo de inscripción para la novena edición de ViaExterior, su aceleradora de internacionalización empresarial, que seleccionará a otras 20 compañías gallegas interesadas en acceder a nuevos mercados o ampliar su presencia fuera de España. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 30 de septiembre y el programa se desarrollará hasta junio de 2027.

Las empresas elegidas recibirán de forma gratuita formación y asesoramiento individualizado por parte de especialistas en áreas como fiscalidad internacional, negociación intercultural, marketing digital y comunicación. El acompañamiento servirá también para identificar mercados prioritarios, definir canales de entrada, buscar financiación y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, destacó durante la presentación, celebrada en el Círculo de Empresarios, que la internacionalización va mucho más allá de vender productos fuera de España. «Internacionalizar una empresa no consiste simplemente en exportar, sino en identificar oportunidades, elegir mercados, adaptar productos, conocer las reglas de cada país, encontrar socios, construir canales comerciales y asumir decisiones estratégicas basadas en la información y el acompañamiento», señaló.

Regades defendió que este tipo de apoyo resulta especialmente importante para las pymes y recordó que el programa está dirigido tanto a empresas que dan sus primeros pasos en los mercados globales como a aquellas que ya tienen experiencia y quieren consolidar o ampliar su presencia.

Según los datos facilitados por Zona Franca, hasta el 90% de las empresas participantes ha logrado los objetivos que se había marcado a través del programa.

Una hoja de ruta para vender fuera

La presidenta del Círculo de Empresarios, María Borrás, incidió en la importancia de diseñar una estrategia antes de abordar mercados internacionales. «Ayudar a tomar decisiones con más información, conociendo mejor los mercados y el beneficio que supone tener una hoja de ruta clara» es, a su juicio, una de las principales aportaciones de ViaExterior.

Borrás recordó además que internacionalizarse exige evaluar previamente los recursos que una empresa está dispuesta a comprometer. «Vender fuera obliga a mirar el negocio desde otra perspectiva y eso repercute en Galicia con más inversión y más empleo», afirmó.

Cada una de las 20 compañías seleccionadas contará durante el proceso con un mentor especializado, que adaptará el trabajo al nivel de experiencia, las necesidades y los objetivos de cada proyecto.

El programa incluirá sesiones presenciales y online, vigilancia competitiva, coaching, tutorías, talleres de comunicación, mentoring de mercados y un foro en el que las empresas podrán presentar sus proyectos de internacionalización. También habrá actividades de networking, visitas y encuentros orientados a generar cooperación entre los participantes.

Más de 160 empresas en ocho ediciones

ViaExterior ha acompañado hasta ahora a más de 160 empresas gallegas a lo largo de sus ocho convocatorias anteriores.

Los destinos más habituales elegidos en sus estrategias de internacionalización han sido mercados europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, junto a otros como Estados Unidos, México, Canadá o Marruecos.