Vía libre del Concello de Vigo al Celta para explotar el estadio de Balaídos: «Es un momento histórico»

Termina la cuenta atrás para rubricar el acuerdo entre Concello de Vigo y Celta que permitirá a la entidad presidida por Marian Mouriño tomar las riendas en exclusiva de la gestión y explotación del estadio de Balaídos durante los próximos 75 años. La junta de gobierno local tiene previsto aprobar definitivamente en su reunión de este viernes los pliegos de condiciones que regirán la concesión del recinto del Val do Fragoso, por lo que el club pasará a tener las manos libres para aumentar sus potenciales ingresos y continuar creciendo.

«Es un momento histórico para la ciudad esta concesión, es maravillosamente bueno para el Celta y extraordinario para Vigo», puso en valor el alcalde de la urbe, Abel Caballero, tras dar cuenta del acuerdo que adoptará esta semana su gobierno, una vez que se ha superado la fase administrativa posterior a la aprobación inicial de los pliegos, algo que sucedió a mediados del pasado mes de abril.

La base central del acuerdo es, sin duda, que el Celta podrá explotar en exclusiva durante un mínimo de 50 y un máximo de 75 años el estadio, yendo más allá del ámbito puramente deportivo y abriéndolo a nuevas propuestas u organización de eventos y conciertos, siempre que estos usos no superen el 50% de la superficie total del recinto.

La principal contraprestación a la que tendrá que hacer frente el Celta tras la firma del acuerdo con el Concello es el pago de un canon anual, cuya cuantía inicial está fijada en 802.837,93 euros. Eso sí, la cifra plasmada en los pliegos será variable y es susceptible de modificarse al estar sujeta a diferentes cláusulas, como recordó este jueves Abel Caballero: «Ese importe se podrá dedicar a inversiones en obras, acuerdos para la organización y desarrollo de actividades culturales con el Concello o descontarse la cantidad a pagar en función de la caída de ingresos por la reubicación de aficionados por obras».

Esto último está claramente ligado a las consecuencias que están teniendo para el Celta la falta de asientos producto de la construcción de la nueva grada de Gol, con apenas 800 de los 7.000 asientos operativos en estos momentos, o la proyectada ampliación de Tribuna con la vista puesta en convertirse en sede del Mundial 2030.

El club presidido por Mouriño se compromete también a mantener Balaídos como sede del primer equipo durante la vigencia de la concesión, así como a sufragar los costes de conservación o que impongan la Liga o la UEFA y a presentar un plan anual de mantenimiento. Las reformas de carácter estructural, por su parte, seguirán corriendo a cargo del Concello.

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La administración local, además, se garantiza con el acuerdo que firmará próximamente con el Celta seguir siendo la responsable de los espacios situados bajo la grada de Río, que cuenta con distintas instalaciones para el deporte de base. Asimismo, se garantiza la disponibilidad de espacios publicitarios para la marca «Concello de Vigo» y a poder organizar eventos de interés general siempre que no interfiera en el calendario de las diferentes competiciones que disputa el club.