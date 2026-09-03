La UVigo participa en el descubrimiento de una gran fusión que contribuyó a la formación de la Vía Láctea

Una investigación internacional en la que participa el catedrático Fernando Aguado, investigador del centro atlanTTic de la Universidad de Vigo, aporta nuevas evidencias sobre una de las primeras grandes fusiones que contribuyeron a la formación de la Vía Láctea. El trabajo, liderado por Davide Massari, del INAF–Observatorio de Astrofísica y Ciencia del Espacio de Bolonia y publicado en la revista Nature Astronomy, identifica los restos de una antigua galaxia enana que fue absorbida por nuestra galaxia hace aproximadamente 12.000 millones de años.

El catedrático de la UVigo Fernando Aguado. / Duvi

El hallazgo permite llevar 1.800 millones de años más atrás la historia conocida de las grandes fusiones de la Vía Láctea. El equipo bautizó este antiguo sistema como Low-energy-Kraken-Heracles (LKH) y estima que contaba con una masa estelar próxima a los 500 millones de masas solares. Sus restos se concentran actualmente en las regiones interiores de nuestra galaxia.

Para llegar a esta conclusión, el equipo estudió 39 cúmulos globulares mediante observaciones de alta precisión realizadas con el telescopio espacial Hubble, combinadas con los datos astrométricos proporcionados por la misión Gaia. Estos cúmulos contienen algunas de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea y funcionan como auténticos registros arqueológicos de la historia de la galaxia.

El telescopio espacial Hubble, en órbita libre. / Duvi

El análisis de sus edades, metalicidades, enrojecimiento interestelar y distancias permitió identificar diferentes poblaciones de cúmulos y determinar su posible origen. Una de ellas está asociada a la propia formación de la Vía Láctea; otra, a la conocida fusión con la galaxia Gaia-Sausage-Enceladus, ocurrida hace alrededor de 10.000 millones de años; y una tercera revela la existencia de una fusión anterior, correspondiente a la galaxia LKH.

La participación de Fernando Aguado en este trabajo tiene su origen en el máster en Astrofísica que cursó durante la pandemia del Covid-19. Fue en ese momento cuando comenzó a colaborar con Matteo Monelli, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), una relación que posteriormente lo llevó a incorporarse al equipo internacional que ha desarrollado esta investigación.

Noticias relacionadas

"A través de esa colaboración me incorporé a un equipo en el que también desempeñan un papel fundamental Davide Massari, del INAF–Observatorio de Astrofísica y Ciencia del Espacio de Bolonia, y Carme Gallart, del IAC y de la Universidad de La Laguna”, explica Aguado, director del Grupo de investigación de Tecnología Aeroespacial de la UVigo.