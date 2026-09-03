La UVigo analiza los mosquitos transmisores de enfermedades presentes en el zoo de Vigo y su potencial riesgo epidemiológico

El cambio climático y la globalización contribuyen al desplazamiento y la dispersión de vectores (organismos potencialmente transmisores de enfermedades humanas y animales) mucho más allá de sus áreas de distribución nativas. Y, en este contexto, los zoológicos, donde conviven fauna nativa y exótica, con una presencia humana continua y recipientes de agua, estanques o estiércol, constituyen ecosistemas favorables para su desarrollo y supervivencia. Un estudio pionero de la UVigo desarrollado en VigoNature identifica especies de dípteros potencialmente transmisoras del virus del Nilo, la lengua azul o la leishmaniosis, aunque no detectó patógenos en ninguna de las muestras de insectos analizados.

El investigador y coautor del trabajo, Alejandro Polina, en el laboratorio. / Cedida

«Una de las consecuencias del cambio climático es que, debido al aumento de las temperaturas, se está produciendo un desplazamiento de vectores hacia regiones en las que antes no eran capaces de criar o de proliferar. Y además la globalización facilita su dispersión. En general, los zoológicos constituyen núcleos faunísticos que están bastante poco estudiados y nos pareció interesante conocer el riesgo epidemiológico que puede haber no solo para los animales que conviven allí, sino para el staff técnico y los visitantes y para la gente que reside en las inmediaciones de un recinto periurbano como es el caso de VigoNature», explica Alejandro Polina, autor del trabajo junto a Josefina Garrido y Yasmina Martínez-Barciela.

El estudio, publicado en la revista internacional Acta Parasitologica, se centra en los dípteros (moscas, mosquitos, tábanos y típulas) y es el primero de estas características realizado en la costa cantábrica, además de uno de los más completos llevados hasta el momento en la Península ibérica. «En los zoos de Barcelona y Lisboa se han hecho estudios recientes, con una metodología un poco diferente a la nuestra en el primer caso, y en ambos encontraron especies iguales o similares. Y en Murcia realizaron otro centrado únicamente en los flebótomos, que son los transmisores de la leishmaniosis», apunta.

Trampa de luz instalada en el recinto de los conejos. / Cedida

Los biólogos vigueses muestrearon durante cinco semanas del verano pasado los recintos de los conejos, las suricatas, las ovejas, los lemures y el del oso Carmo, uno de los emblemas de VigoNature que fallecería poco después gravemente enfermo. Y en las trampas de luz recolectaron un total de 598 dípteros vectores: 495 mosquitos de nueve especies, 73 flebótomos de la misma especie y 30 culicoides de seis especies incluyendo una invasora.

«La mayor parte de las muestras recogidas eran mosquitos y, dentro de ellos, encontramos el común en todos los recintos y particularmente asociados a las especies de mayor tamaño. Ahora mismo esta especie genera interés, especialmente en la mitad sur peninsular, porque es una de las principales transmisoras del virus del Nilo. También nos llamó la atención encontrar el mosquito tigre, aunque en densidades bajas y cuatro de los cinco ejemplares estaban asociados al recinto del oso», explica Polina.

Ejemplares de mosquitos muestreados en el recinto del oso Carmo, entre ellos un mosquito tigre (Ae. albopictus). / Cedida

También fueron bastante bajas las densidades de culicoides, probablemente debido a las escasas precipitaciones registradas durante el verano de 2025. Estas especies son potencialmente transmisoras de dolencias que afectan al ganado como la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizoótica.

«En cuanto a los flebótomos, las moscas de la arena, transmisores de la leishmaniosis tanto canina como humana, los encontramos en densidades bajas, aunque son relativamente altas teniendo en cuenta nuestra experiencia en Galicia. Son mucho más abundantes al sur. De hecho, en el zoo de Murcia encontraron unos 7.000 y nosotros solo 73 ejemplares», compara Polina, que también forma parte de la Red Gallega de Vigilancia de Vectores (ReGaViVec).

El oso Carmo, emblema de VigoNature hasta su fallecimiento en septiembre de 2025. / Cedida

Los investigadores de la UVigo colaboran desde hace años con VigoNature y el biólogo destaca la buena disposición y acogida de su personal. «Tenemos muy buena sintonía y esto nos permitió hacer este estudio. Juanjo Vázquez y Antonio Cantalapiedra nos ayudaron a buscar los lugares más idóneos para las trampas y tenían mucho interés en conocer los resultados. Es muy positivo aprovechar la presencia de un recinto así en la ciudad porque también es un punto de monitorización y de alerta temprana epidemiológica», destaca.

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El trabajo formará parte de la tesis sobre culicoides que desarrolla Polina bajo la dirección de Josefina Garrido y que prevé defender este mismo año.