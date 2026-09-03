Una ruta «de verano» para un frío invierno: el aeropuerto de Vigo gana un vuelo por Navidad

El aeropuerto de Vigo vivirá uno de los inviernos más fríos de los últimos años en lo que a número de rutas directas se refiere. Solo cuatro regulares: Madrid (Air Europa e Iberia), Barcelona (Vueling), Tenerife y Gran Canaria (Binter). En las últimas horas, la aerolínea Air Nostrum ha cargado una nueva ruta que, aunque es más típica del verano, no es la primera vez que la pone desde Peinador en invierno e incluso durante todo el año: Palma de Mallorca.

De esta forma, el aeropuerto de Peinador llegará a tener hasta cinco rutas durante la próxima temporada aeronáutica de invierno (de finales de octubre a finales de marzo). En cualquier caso, la de Palma de Mallorca se operará solo durante las dos semanas centrales de Navidad.

Según la programación de Air Nostrum, el vuelo entre Vigo y Mallorca operará desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027. Será con un avión por sentido los lunes, martes, miércoles, viernes y sábado.

La ruta se operará con el avión CRJ con capacidad para 100 pasajeros, con lo que esta nueva ruta aumentará la oferta de asientos en Peinador en 2.200 plazas. La compañía está comercializando los billetes desde 73 euros por trayecto.

También en diciembre, durante el Puente de la Constitución, el aeropuerto de Vigo tendrá, como adelantó este periódico, un vuelo chárter a Colonia (Alemania) ofertado por el turoperador Soltour. A mayores, están previstos otros viajes de este tipo a Marruecos, Praga, Montenegro y Cabo Verde.