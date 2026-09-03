La Policía cifra en más de 5.000 personas la concentración de Vigo en apoyo a Ceuta

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, hizo este jueves balance de la concentración celebrada la víspera en la Praza do Rei en apoyo a Ceuta y aseguró, citando fuentes policiales, que más de 5.000 personas participaron en la convocatoria. La dirigente popular destacó la respuesta de los asistentes y aprovechó para volver a censurar la ausencia del alcalde, Abel Caballero.

«Me siento muy orgullosa del respaldo de la ciudadanía ayer a Ceuta. Una vez más, Vigo demostró que es una ciudad ejemplar», señaló Sánchez, quien subrayó que la movilización se desarrolló, a su juicio, «sin partidismos ni fobias» y con banderas de España y de Ceuta.

La presidenta local del PP indicó que los cargos de su formación también acudieron a la concentración y defendió la necesidad de trasladar solidaridad a los ciudadanos de Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Sobre la asistencia, Sánchez afirmó que fuentes de la Policía situaron la participación por encima de las 5.000 personas. «Hay quien decía más porque realmente fue impresionante. Pero la cifra es lo de menos. Me quedo con la imagen de la plaza llena y con el apoyo de Vigo a Ceuta», manifestó.

La emoción de una joven ceutí

Sánchez destacó especialmente la intervención de Vanesa, una joven natural de Ceuta que trabaja en Vigo y que fue la encargada de leer el manifiesto durante el acto.

«Me quedo con la emoción de Vanesa. Es una joven ceutí que trabaja en Vigo. Tuve la oportunidad de conocerla y estaba muy emocionada por la respuesta de Vigo y por haber podido dar voz a su ciudad ante tanta gente», relató.

La dirigente popular volvió a reprochar, por otra parte, la ausencia de Abel Caballero. El desencuentro entre PP y PSOE por esta cuestión ya se había trasladado previamente al Concello después de que los socialistas rechazasen una declaración institucional presentada por los populares para expresar el apoyo de la Corporación a Ceuta.