Oysho estrena hoy su tienda en Príncipe: así es el nuevo aspecto del edificio del histórico Estudio Pacheco
La nueva tienda, ubicada en el número 25 será el punto de partida de una carrera que incluirá sesión DJ, regalos y aperitivos
Oysho estrena hoy su nueva tienda en el número 25 de la Rúa do Príncipe de Vigo. El espacio ocupará el edificio del histórico Estudio Pacheco, cinco plantas y algo más de 500 m2 de superficie de venta con un nuevo diseño interior para la marca deportiva del grupo Inditex.
El espacio está estrechamente vinculado a la historia de la ciudad olívica. Durante décadas, el estudio fotográfico Pacheco se encargó desde allí de documentar la evolución de Vigo y de su sociedad, convirtiéndose en uno de los principales custodios de la memoria gráfica de la ciudad.
Conscientes de la importancia del edificio, el proyecto arquitectónico conserva y pone en valor algunos de sus elementos más representativos: los muros de granito, las galerías blancas y los lucernarios. Las diferentes plantas se organizan alrededor de un patio central de piedra, que permanece visible y se convierte en el eje vertebrador del espacio. La arquitectura tradicional gallega contrasta con materiales y acabados actuales como el cemento, superficies blancas o las maderas oscuras.
El establecimiento estrena un concepto «centrado en el deporte y el tiempo libre, con un espacio amplio y funcional que integra la arquitectura original del edificio», apuntan desde Oysho. Desde la marca insisten en que «el diseño respeta la identidad del edificio y convierte los elementos preexistentes en parte protagonista de la experiencia de tienda».
La distribución del nuevo espacio articula cada planta en torno a diferentes disciplinas deportivas y categorías de producto. La planta de calle introduce al cliente en el universo «Hike & Gorpcore», mientras que la primera planta estará dirigida a las colecciones de «Running & Our Basics». El recorrido se completará con un espacio específico dedicado a pádel.
Una carrera inaugural
Para marcar la inauguración de la tienda, programada para las 19.30 horas de hoy, la marca ha preparado una carrera de 600 metros. La salida será desde la tienda y el punto de meta en Gemma & Naza Cheesecakes. Allí habrá una sesión DJ, regalos y aperitivos. Esta iniciativa es muestra de los planes de la marca para la ciudad y su «Oysho Community», una plataforma que incluye clases en gimnasios, eventos deportivos variados y clubs de running.
La decisión de Inditex es un paso más en su estrategia de reforzar su presencia en Príncipe con grandes tiendas de Zara, Zara Home, Pull & Bear o Massimo Dutti, consolidando así su dominio de la milla de oro comercial viguesa.
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