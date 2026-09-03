Ocho planes gastronómicos para degustar Vigo y sus alrededores este fin de semana

Termina el verano, pero eso no significa que se nos terminen los planes. Las fiestas gastronómicas ofrecen una oportunidad de disfrutar de lo mejor de la cocina popular de Galicia y son una excusa perfecta para disfrutar del buen tiempo y de los días libres ahora que nos toca volver a la rutina.

Para amenizar este arranque del curso, Vigo y la provincia de Pontevedra ofrecen ocho planes gastronómicos para este primer fin de semana de septiembre. Desde propuestas más innovadoras que nos llevarán a catar los sabores del mundo sin salir de la ciudad olívica hasta opciones basadas en los platos clásicos de nuestra gastronomía tradicional como el pulpo o las filloas.

Fiestas gastronómicas en Vigo y la provincia de Pontevedra

En los próximos días, Vigo acogerá tres citas con la comida como protagonista. Por un lado, tenemos el cierre de la popular Festa do Marisco, que arrancó el pasado 27 de agosto en O Berbés y cierra este domingo. La fiesta mantiene sus dos servicios durante los ocho días —de 12.00 a 16.00 horas para el servicio de comidas y de 20.30 a 00.30 horas para el de cenas— y contará con distintas actuaciones musicales y entretenimiento infantil para todo el fin de semana, empezando desde este viernes 4 de septiembre.

Otro de los eventos que no puede faltar este mes es la Festa do Xurelo de Cabral. Un año más, la organización prevé llenar el barrio vigués de vecinos y visitantes dispuestos a catar entre 450 y 500 kilos de pescado previstos para el sábado 5 de septiembre desde las 12.00 horas. Quienes se acerquen podrán dejarse sorprender por preparaciones originales y recetas más tradicionales que sacarán todo el jugo a las sabrosas piezas.

Este fin de semana también se estrena en Vigo un nuevo evento gastronómico que nos llevará a dar la vuelta al mundo a través de nuestro paladar. La Explanada del Náutico acogerá del 4 al 6 de septiembre la primera edición de «Sabores del Mundo», un festival que une cocina internacional, música en directo, espectáculos culturales y actividades para toda la familia. Una cuidada selección de restaurantes nos permitirá probar lo mejor de la cocina de países como Argentina, Brasil, Palestina, Perú o Italia entre otros.

Otros municipios de la provincia como la Illa de Arousa o Salceda de Caselas completan la programación de un fin de semana en el que podremos recorrer la provincia de plato en plato con propuestas más tradicionales y que ponen en valor la calidad de los productos locales. El calendario quedaría así:

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