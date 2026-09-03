La viguesa Enma López, apartada de la dirección del PSOE en Madrid por Reyes Maroto tras su enfrentamiento en las primarias

El intento de la viguesa Enma López de disputar el liderazgo del PSOE de Madrid a Reyes Maroto ha tenido consecuencias en la estructura interna del grupo municipal socialista. La hasta ahora portavoz adjunta y número dos de la formación en el Ayuntamiento de Madrid ha sido apartada de la dirección del Grupo Municipal Socialista, aunque mantendrá su acta de concejala en el consistorio.

La decisión, comunicada este jueves por Maroto a López, llega apenas mes y medio después de las primarias socialistas del pasado 19 de julio, en las que ambas dirigentes se enfrentaron por la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. Pese a la sorpresa inicial por el inesperado movimiento, Maroto terminó imponiéndose en la votación con 1.045 apoyos frente a los 841 obtenidos por su exnúmero dos.

Con la remodelación, la viguesa deja de formar parte de la dirección del grupo, abandona la portavocía adjunta y pierde también la coordinación de los vocales vecinos del PSOE en las juntas de distrito. Enma López había desempeñado hasta ahora un papel clave en la estructura madrileña, primero como coordinadora de la campaña que llevó a Maroto a encabezar la lista del PSOE en 2023 y después como una de sus principales colaboradoras en la oposición a José Luis Martínez-Almeida.

Durante la disputa interna, López defendió la necesidad de renovar el proyecto socialista en la capital y presentó su candidatura como una alternativa para recuperar la «ilusión» de los votantes progresistas. Maroto, por su parte, defendió la continuidad del proyecto iniciado tras las elecciones municipales de 2023 y cuestionó que quien había formado parte de su equipo optara después por competir contra ella.

Tras conocer la decisión, la propia López ha confirmado que Maroto le había comunicado su salida. Una decisión que «asumo», pero «no respeto», afirma en un comunicado, pues «no forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos». En el texto, la edil reivindica su labor durante los últimos 7 años y asegura que seguirá desempeñando sus tareas «con la ilusión y dedicación que merecen el cargo, mi partido, sus militantes y las y los madrileños».

Nacida en Vigo, Enma López había consolidado su peso dentro del PSOE en los últimos años. Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y del Cuerpo Técnico de Hacienda, en las elecciones municipales de 2023 formó parte de la candidatura encabezada por Maroto como número tres de la lista y ejerció además como coordinadora de la campaña. Su proyección continuó un año después, cuando el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la incorporó a la Ejecutiva Federal como secretaria de Política Económica. En 2025 amplió sus responsabilidades al asumir también la portavocía adjunta del partido. Pese a ser de Vigo, la trayectoria política de Enma López se ha desarrollado en Madrid. Por eso en una entrevista a FARO el año pasado, cuestionada sobre si se ve en un futuro de regreso a su ciudad natal, fue bastante tajante: «Nunca puedo decir nunca, pero creo que mi futuro está en Madrid». Sin embargo, en declaraciones a El País, sí que ponía como ejemplo a Vigo para arrebatarle la alcaldía a Almeida. «En 2007, la primera vez que Abel Caballero fue elegido alcalde, ninguna encuesta daba que ganábamos», subraya López, que formó parte de aquella lista de Caballero.

El PSOE presenta la remodelación como un refuerzo ante 2027

El Grupo Municipal Socialista ha comunicado los cambios como una reorganización destinada a reforzar su proyecto político de cara a las elecciones municipales de 2027. De esta manera, Meritxell Tizón será la nueva portavoz adjunta, mientras que Jorge Donaire asumirá el cargo de coordinador de los distritos.

El PSOE madrileño sostiene que la nueva estructura responde al inicio de una nueva etapa política en la que los socialistas intensificarán su trabajo con el objetivo de convertirse en «la alternativa de gobierno que Madrid necesita» en las elecciones de mayo de 2027. Según el comunicado, los cambios buscan reforzar la capacidad política y organizativa del grupo, mejorar su labor de oposición y avanzar en la elaboración y difusión de un proyecto de ciudad con respuestas a los principales problemas de los madrileños.

Noticias relacionadas

La nueva dirección permitirá, según el PSOE, reforzar la coordinación entre el Grupo Municipal Socialista, la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid y el Partido Socialista de Madrid, compartiendo prioridades y una hoja de ruta común. «El Grupo Municipal Socialista encara así este nuevo curso político con una dirección reforzada, una mayor coordinación y la mirada puesta en 2027», subraya la nota.