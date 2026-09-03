Tribunales
A juicio un voluntario por besar y tocar a una peregrina en la Colegiata de Vigo
La mujer acudió a la Concatedral a que le sellaran una etapa del Camino cuando el hombre le abordó
Se le aplica la atenuante de alteración psíquica por su discapacidad intelectual leve
La plaza nº 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo tenía señalado para este jueves el juicio contra un voluntario de la Concatedral de Vigo, la Colegiata, al besar y realizar tocamientos a una peregrina cuando acudía a sellar una etapa del Camino de Santiago.
La Fiscalía pedía inicialmente una pena de multa para el acusado al aplicarle la atenuante de alteración psíquica por su discapacidad intelectual leve.
Los hechos habrían tenido lugar en mayo de 2025, cuando al entrar en el templo para sellar la credencial de la etapa, el voluntario presuntamente «de manera sorpresiva y sin su consentimiento», le dio un par de besos en la mejilla y otro en la boca al tiempo que le tocaba los glúteos.
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