A juicio un voluntario por besar y tocar a una peregrina en la Colegiata de Vigo

La plaza nº 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo tenía señalado para este jueves el juicio contra un voluntario de la Concatedral de Vigo, la Colegiata, al besar y realizar tocamientos a una peregrina cuando acudía a sellar una etapa del Camino de Santiago.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de multa para el acusado al aplicarle la atenuante de alteración psíquica por su discapacidad intelectual leve.

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Los hechos habrían tenido lugar en mayo de 2025, cuando al entrar en el templo para sellar la credencial de la etapa, el voluntario presuntamente «de manera sorpresiva y sin su consentimiento», le dio un par de besos en la mejilla y otro en la boca al tiempo que le tocaba los glúteos.