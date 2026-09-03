Un joven diseñador de Vigo, a la conquista de una de las pasarelas de moda más icónicas: «Es un sueño, no me lo esperaba»

Entre el 14 y el 19 de septiembre, se celebrará en la capital de España una nueva edición de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, una de las pasarelas de moda con mayor tradición y en la que un diseñador de Vigo ha conseguido hacerse un hueco, al ser seleccionado para participar en la categoría EGO, una plataforma creada para dar la oportunidad a talentos emergentes. Nacido en el año 2000 y con solo 26 años, Javier González Comesaña está viviendo un auténtico «sueño» que difícilmente podía haber imaginado hace un par de años, cuando cursaba sus estudios de Bellas Artes en Pontevedra.

En algún momento, quizá recordando aquellos dibujos que hacía cuando era niño y le ponía chaquetas o vestidos para sus muñecas, algo hizo clic en su cabeza y descubrió que la moda podía ser su forma de ganarse la vida. Así lo explica mientras se toma un respiro después de no haber dejado de trabajar a diario las últimas semanas para tener listas las 16 prendas que exige la organización para desfilar el próximo 19 de septiembre en la Madrid Fashion Week.

«Notaba que en las salas expositivas había una gran distancia con el gran público y sentí que con la ropa se podía conectar de manera más íntima, porque es algo mucho más democrático. Mi madre me animó e hice un curso intensivo de corte y confección y el último año un máster en Madrid. Hice esta colección, la presenté y me eligieron, no me lo esperaba porque hay cientos de candidaturas», explica Javier rodeado de hilo, agujas, telas, máquinas de coser y sus creaciones, con las que busca también dejar una impronta característica en su desfile en Madrid.

El diseñador vigués Javier González, trabajando en una prenda. / Pedro Mina

Con «Herdanza» («quería que el título fuese en gallego», explica) se ha inspirado en la figura de su madre, bailarina de profesión, y las mariscadoras gallegas, «porque en ellas se vive una gran precariedad que contrasta con el aparente lujo de los grandes teatros y los suculentos platos de marisco», contrastes que busca llevar también a su colección, combinando «brillantes bordados artesanales con elementos deshilachados, piedras de Swaroswki con materiales humildes como el fieltro o camisetas de segunda mano», expone bajo la marca del proyecto que ha creado, Apolineo Estudio, nutriéndose además de materia prima de la tierra y la ayuda inestimable de su madre y amigos.

Ante el «escaparate brutal» que le supone haber sido seleccionado para la cita en Madrid, Javier González reconoce que solo el hecho de participar es un «auténtico premio», pero la experiencia puede suponerle también algo más. «Espero que sea un trampolín y que me sirva para dedicarme profesionalmente a esto. Mi sueño ideal es que la colección que voy a presentar pueda conectar con la gente y abrirme paso en esta industria, que alguien quiera contar conmigo para seguir creciendo», explica.

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Entre sus referentes, cita nombres como los de John Galliano o Dilara Findikoglu, «ya que me gusta la moda que tenga mucha presencia e identidad» y, aunque solo mira por ahora a corto plazo para disfrutar de esa media hora de desfile que le sabrá a gloria, no oculta otros anhelos como tener presencia en pasarelas de grandes capitales del planeta como Londres o París. Eso sí, para él la conexión con Vigo y Galicia es una línea roja. «Es un auténtico subidón vivir esto, solamente el proceso y ver que de un concepto que piensas, eso se traduce en una prenda es muy bonito», remata.