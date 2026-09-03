Esculpir las grietas de una sociedad en crisis

La Casa das Artes abre sus puertas a «Fender, Recortar, Atopar», una exposición en la que Jesús Valmaseda convierte madera, libros desechados y objetos encontrados en una mirada crítica sobre la sociedad contemporánea. La muestra reúne varias series desarrolladas entre 1998 y 2025 y podrá visitarse hasta el 1 de noviembre.

Romper madera para descubrir lo que esconde en su interior, rescatar libros tirados a la basura o convertir restos de taller en piezas escultóricas. Son algunos de los caminos que sigue Jesús Valmaseda en «Fender, Recortar, Atopar», la nueva exposición que desde este jueves ocupa la Casa das Artes de Vigo.

La muestra fue inaugurada este jueves con la presencia del alcalde, Abel Caballero; la primera teniente de alcalde, Carmela Silva; el concejal de Cultura, Gorka Gómez; y Ángel Cerviño, comisario de la exposición y autor del texto de su catálogo.

El proyecto fue uno de los seleccionados por el Concello dentro de su convocatoria pública para confeccionar la programación de los museos municipales y permanecerá abierto al público hasta el próximo 1 de noviembre.

Valmaseda, nacido en Toledo y afincado en Covelo, plantea una exposición en la que los materiales y los procesos de transformación son parte esencial del discurso. La madera, el papel, los objetos descartados o los tubos de cartón establecen los límites formales de las obras, pero actúan también como vehículos para una visión crítica y poco optimista sobre la evolución política, económica, social y ambiental de las sociedades contemporáneas.

Romper para descubrir

Una de las series presentes es «Fendas» (2024), construida precisamente alrededor del gesto de quebrar la madera. El escultor rompe el material para sacar a la luz sus texturas internas y enfrentar después las dos caras de una misma pieza: la superficie exterior, plana y geométrica, y un interior orgánico e irregular.

Las partes internas reciben colores diferenciados antes de que las piezas vuelvan a cerrarse, recuperando en algunos casos la apariencia de un prisma compacto. La fractura deja así de ser únicamente destrucción para convertirse en una forma de descubrimiento.

Otra de las líneas de trabajo, «Corte e recorte» (2025), parte de revistas y libros recogidos de la basura y de puntos limpios de distintas localidades. Su abandono sirve a Valmaseda para reflexionar sobre la pérdida de valor de los formatos físicos frente a los digitales.

El artista recupera esos materiales y los convierte en composiciones que pueden recordar a formaciones geológicas, paisajes, grandes fachadas o estanterías repletas de libros.