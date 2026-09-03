Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido

Tras estar a prueba desde octubre del año pasado, la compleja «turboglorieta» de la avenida de Madrid de Vigo no ha pasado el examen. Comenzó con pitidos, bocinazos y muchas retenciones y, aunque los cláxones se calmaron con el tiempo, no así las largas colas para entrar y salir de la ciudad. Por ello, como anunció ayer el alcalde, Abel Caballero, desde hoy 3 de septiembre, la «turborrotonda» ha pasado a la historia. En su lugar, este complejo cruce de la ciudad pasa a estar regulado por semáforos. Pero hay maniobras nuevas que los conductores deberán tener en cuenta respecto a las que sí se podían hacer antes del cambio.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la avenida de Madrid continúa en obras, con lo que todavía hay carriles provisionales. El cruce se ha reconvertido ahora en una raqueta similar a la que había antes de la «turboglorieta» provisional. El principal cambio que tendrán que tener ahora en cuenta los conductores respecto a lo que había hasta ahora es que para girar hacia Gandarón, Raposeira o hacer un cambio de sentido, el carril que deberán elegir entrando o saliendo de Vigo es el de la derecha y no el de la izquierda, en el que había que situarse para hacer esa maniobra en la «turboglorieta».

A grandes rasgos, para continuar de frente saliendo de Vigo los conductores deben posicionarse en los dos carriles más pegados a la mediana. Pero si quieren ir hacia Raposeira, el Alcampo o hacer un cambio de sentido, deben colocarse en el más pegado a la derecha antes de entrar en la raqueta. Allí podrán continuar hacia la derecha o el hipermercado o se toparán un giro a la izquierda con semáforo –igual que antiguamente– para poder atravesar la avenida de Madrid hacia Gandarón o poder cambiar de sentido.

Importante modificación

Es precisamente en sentido salida de Vigo dónde se introduce una importante modificación respecto a lo que había antes de la «turboglorieta». El cambio de sentido que podrían realizar los coches que circulaban por el antiguo carril de servicio a la altura del concesionario Seat ya no existe ni está permitido. En su lugar, deben llegar todos hasta la raqueta por el carril más a la derecha, entrar en el semáforo y atravesar la avenida de Madrid a lo ancho cuando se ponga en verde para poder ir hacia la Plaza de España.

Tráfico en el cruces de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta». / Pablo Hernández Gamarra

De esta forma, la rotonda que lleva casi un año regulando el tráfico en la zona y que ha generado una notable controversia entre los conductores ha pasado a la historia.

«Va a dejar de funcionar la rotonda provisional esta noche, volvemos al sistema de semáforos. Hicimos una prueba durante mucho tiempo porque queríamos saber ventajas e inconvenientes de hacer una rotonda, que habitualmente resuelve muchos problemas. Hicimos también proyecciones sobre el sistema semafórico y la conclusión es que regresamos a semáforos», detalló el regidor, garantizando que «va a mejorar sustancialmente el tráfico, con la solución más eficaz en una zona de tráfico denso», aseguró ayer el alcalde, Abel Caballero.

Otra novedad «sorpresa»

Por otro lado, la ejecución de la reforma integral de la avenida de Madrid deparará una «sorpresa» en este cruce, aunque Caballero no quiso desvelar por momento en qué consistirá, únicamente que se tratará de un elemento artístico: «Será una forma de dar la bienvenida a la ciudad, una forma distinta de decir hola y hasta luego a Vigo».

Plano con los nuevos movimientos permitidos en el cruce de la avenida de Madrid con Gandarón. / Concello de Vigo

En cuanto al avance de la remodelación, el alcalde vigués destacó que «va a mucho ritmo y en tiempo y forma, una obra que dejará una nueva avenida en la ciudad, urbana y verde dejando atrás aquella horrible autovía que parecía una cárcel». Precisamente, la retirada de los elementos metálicos que han caracterizado las últimas décadas este vial fue uno de los momentos más simbólicos de la actuación.

La licitación de las obras se publicó en agosto de 2024, con un presupuesto de 15,89 millones de euros y la actuación fue adjudicada a la UTE formada por Oreco Balgón y Covsa por algo más de 13,5 millones. El proyecto está cofinanciado por el Concello de Vigo y el Gobierno central, que aporta más de 10 millones de euros al proyecto. Las obras arrancaron oficialmente a principios de mayo del año pasado, con el objetivo de intervenir en los 2,37 kilómetros que separan Praza de España y el seminario.

Se están renovando las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, además de ampliarse las aceras, reorganizarse los cruces y pasos de peatones y modificarse distintos elementos de la circulación, como ya sucedió hace unos meses con la decisión del Concello de permitir los cruces transversales a la altura de la rúa Vilar y Emilia Pardo Bazán.