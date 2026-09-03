Carmen García Mateo: «A Universidade de Vigo ten unha traxectoria pulcra e impecable de transparencia e boa xestión económica»

La rectora Carmen García Mateo defiende que las cuentas de la Universidad de Vigo "están auditadas desde hai moitos anos" de forma externa e "penduradas na web". A la espera de que la Xunta "concrete" medidas sobre el refuerzo del control económico sobre las instituciones gallegas anunciado esta semana por el Ejecutivo autonómico, asegura que la UVigo "ten unha traxectoria pulcra e impecable de transparencia e boa xestión económica".

García Mateo respondió así a las preguntas de los medios realizadas esta mañana durante su visita a la jornada de bienvenida para los nuevos estudiantes del campus de Vigo, adonde acudió acompañada de la vicerrectora de Estudiantes, Dolores González.

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"Temos que esperar a que nos proporcionen máis información sobre o que significa este anuncio da Xunta, porque realmente os Consellos Sociais xa executan esas tarefas e a UVigo, non só no exercizo da súa autonomía senón da súa responsabilidade, ten unha traxectoria pulcra e impecable. Estamos a ver en que se concretan esas medidas anunciadas, pero realmente non temos nada en negro sobre blanco todavía", subrayó García Mateo.