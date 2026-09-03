Urbanismo
El BNG insiste en la necesidad de recuperar el patrimonio industrial abandonado de Vigo: «Está en risco»
Los nacionalistas trasladan al Parlamento gallego la iniciativa de Beiramar da Xente para declarar BIC varios elementos
El BNG redobla su apuesta por la recuperación del patrimonio industrial abandonado de Vigo para destinarlo a usos públicos. La formación acaba de registrar iniciativas para demandar de la Xunta medidas de protección, conservación y puesta en valor de antiguas edificaciones industriales que se encuentran en estado de abandono o bajo amenaza de demolición.
La diputada del BNG en el Parlamento Carmela González alertó de que la falta de planes de rehabilitación y la lentitud de figuras de protección autonómica «poñen en risco un legado irrecuperábel» de la ciudad, haciéndose eco de la iniciativa de la plataforma Beiramar da Xente para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la antigua fábrica de conservas Alfageme, el complejo de La Artística o el polígono industrial de Beiramar.
«Vigo é unha cidade orgullosamente industrial, que conta cunha herdanza material e inmaterial de elevado valor que debemos recuperar para as viguesas e vigueses», indica Carmela González, defendiendo que este proceso de recuperación fue iniciado en numerosas ciudades europeas.
Como primer paso, el BNG exige al Gobierno gallego que elabore un plan integral de protección, conservación y valorización del patrimonio industrial de Vigo en coordinación con el Concello, la Universidad de Vigo, las entidades culturales y los colectivos vecinales. «Cómpre actuar con axilidade para impedir que o vizoso patrimonio industrial de Vigo siga desaparecendo, perdendo así para sempre a nosa memoria colectiva», concluye Carmela González.
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