Dotaciones
Barreiro estrenará el primero de los nueve nuevos parques caninos de Vigo
El Concello prevé invertir más de medio millón de euros en una red de espacios para una ciudad con más de 45.000 perros registrados
El Concello de Vigo pondrá en marcha en Barreiro, en Lavadores, el primero de los nueve nuevos parques caninos previstos en la ciudad. La Xunta de Goberno aprobará la licitación de este primer recinto, que supondrá una inversión próxima a los 169.000 euros, dentro de un programa global que superará el medio millón de euros.
El espacio se habilitará en una zona verde y estará diseñado específicamente para que los perros puedan correr, jugar y ejercitarse en condiciones de seguridad y salubridad. El recinto quedará completamente vallado y dispondrá también de zonas de descanso desde las que los propietarios podrán vigilar a sus mascotas.
El proyecto incluye bancos, fuente, papeleras, red de recogida de aguas pluviales, abastecimiento y una boca de riego para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Los elementos de juego serán de madera de pino.
La actuación mantendrá y protegerá además el arbolado existente e incorporará nuevas zonas arboladas y arbustos, con el objetivo de integrar el parque en el entorno verde de Barreiro.
Nueve ubicaciones
El alcalde, Abel Caballero, explicó que Barreiro será el primero de los nueve nuevos espacios previstos. Después llegarán los proyectados en Navia, la rúa Faisán, el barrio de Ribadavia, A Bouza, el parque da Atalaia, el parque María Xosé Queizán, la avenida de Castelao y O Calvario, en la zona próxima a la avenida del Aeropuerto.
«Arrancamos con Barreiro e despois virán todos estes parques», señaló el regidor.
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