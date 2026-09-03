La avenida de Madrid, único borrón en el exitoso modelo de «turborrotondas» de Vigo

La avenida de Madrid, inmersa en una ambiciosa remodelación integral, dijo en la madrugada del miércoles al jueves adiós a la «turborrotonda» que ha canalizado el tráfico en el cruce con la rúa Gandarón y el camiño Raposeira durante casi un año, que vuelve a ser gestionado mediante semáforos en una raqueta muy similar a la que había hasta antes de las obras, obligando a aquellos conductores que quieran girar hacia su izquierda a desplazarse hacia el exterior para realizar después un cruce transversal.

Este paso atrás dado por el Concello de Vigo en este punto se ha convertido en un borrón dentro del modelo de «turborrotondas» que la administración local puso en marcha hace casi 11 años, un sistema que ha contribuido a reducir significativamente la elevada accidentalidad que había en muchas intersecciones, y es que el mal uso de las glorietas se había convertido en la segunda causa de siniestros de tráfico.

La primera rotonda de estas características, que guía a los conductores por el carril hasta la salida evitando los cruces mediante líneas continuas, se ubicó en el cruce de Gran Vía con Illas Baleares. El acierto de la medida fue absoluto, contribuyendo a reducir significativamente los accidentes y empujando al gobierno de Abel Caballero a expandir durante los años siguientes el modelo a varios puntos de la ciudad, hasta alcanzar prácticamente la veintena de «turboglorietas», que ya forman de la trama urbana en puntos tan dispares como la avenida de Castelao (en la rotonda del Alfageme), avenida de Samil, Travesía de Vigo (la más compleja de todas), Gregorio Espino, Castrelos, avenida de Europa, Bouzas o Beiramar, entre otras.

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En todos estos puntos, pocos son los conductores que discuten los beneficios de este tipo de rotondas, algo que no ha sucedido en la avenida de Madrid, donde las retenciones y la falta de fluidez han sido una constante desde su implantación, obligando al Concello a descartar su permanencia definitiva tras este largo período de prueba. El primer paso atrás dentro de un modelo de éxito.