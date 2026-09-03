Abel Caballero apremia al Gobierno central por la Biblioteca del Estado de Vigo: «Que arranquen»

Nuevo paso en los despachos para hacer posible la anhelada Biblioteca del Estado de Vigo, una dotación por la que la ciudad espera desde hace lustros. El Concello está a punto de cerrar un importante capítulo de la tramitación al prever la aprobación la próxima semana del acuerdo definitivo de la cesión de la parcela en la rúa Lalín, pero el alcalde, Abel Caballero, urge al Gobierno central a acelerar el paso para concretar el proyecto, enviando una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

«Asumió el compromiso de iniciarlo lo antes posible (el año pasado visitó Vigo y dijo que la redacción del proyecto se licitaría en 2026), pero quiero que arranquen ya, seguramente tienen borradores hechos con fondos propios pese a que no haya Presupuestos Generales», indicó Caballero en su visita a la parcela en Coia. El regidor reconoció también que la falta de unas cuentas actualizadas suponen un obstáculo para invertir los más de 20 millones que se estiman de coste, poniendo en este caso la responsabilidad en la oposición, en concreto en el PP.

«Cada vez que el PP vota en contra está diciendo que no se haga», señaló el alcalde, censurando también la actitud durante los últimos años de la Xunta y del Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy: «Hicieron todo lo posible para que no tuviésemos biblioteca, lo paralizaron y decían que no hiciésemos nada nuevo, que reformásemos ese bodrio (los antiguos juzgados) que había aquí».

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Por ello, Caballero insiste en que esta dotación «debe ser un edificio singular e ilusionante porque es una gran carencia que tenemos, ya que somos la ciudad más grande de España sin ella».