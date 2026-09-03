Más de 850 estudiantes acuden a la jornada de bienvenida del campus de Vigo: «Estamos nerviosos, pero con ganas»

A punto de comenzar una nueva etapa en sus vidas, más de 850 nuevos alumnos del campus de Vigo participaron este jueves en la jornada de bienvenida celebrada en el pabellón polideportivo de As Lagoas-Marcosende. Además de conocer todos los servicios ofertados por la institución para facilitarles su formación y el día a día, los flamantes universitarios también pudieron conocer las asociaciones estudiantiles y la variada oferta cultural y deportiva.

La rectora Carmen García Mateo visitó el pabellón acompañada por la responsable de Estudiantado, Dolores González, y celebró la elevada afluencia en los actos celebrados a lo largo de esta semana en los tres campus, donde participaron unos 1.800 alumnos. «Estamos moi contentas. Os estudantes responden a estas chamadas e isto quere dicir que as cousas están cambiando como sociedade. A vida universitaria é máis que a asistencia ás aulas e imos potenciar isto moitísimo, todo o que fai que o paso pola universidade marque para toda a vida», señaló.

García Mateo también celebró los datos de matrícula, que vuelve este año a superar el número de plazas ofertadas, e indicó que más allá de «un ou dous casos» que no han completado su cupo, el resto de grados sí se ajusta a la demanda.

Julia, Hugo, Juan, Candela y Rafael. / Pablo Hernández Gamarra

La jornada también sirvió para hacer las primeras amistades como en el caso de los ourensanos Julia, Hugo y Juan, la ferrolana Candela y el santiagués Rafael. Excepto Juan, que cursará Lenguas extranjeras, el resto coincidirán en Industriales: «La UVigo tiene la mejor oferta de ingenierías». Aseguran tener nervios, pero también ganas de iniciar la vida universitaria y ya planean inscribirse en algunas asociaciones como la de debate o UVigo Motorsport.

Lucía, Lucía, Irene y Xiana. / Pablo Hernández Gamarra

Igualmente «nerviosas pero ilusionadas» decían estar tres nuevas alumnas de Biología de Vigo y O Rosal, a las que acompañaba Irene, que ya cursa 2º. «Les va a gustar», decía convencida. Xiana se cambió desde Psicología y sus compañeras planean estudiar después Enfermería y Veterinaria.