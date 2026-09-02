Zona Franca y UVigo refuerzan su alianza en semiconductores, aeroespacio y ETEA

La Zona Franca y la Universidade de Vigo reforzarán su colaboración en algunos de los proyectos tecnológicos y económicos considerados estratégicos para la ciudad y su entorno. El delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, y la nueva rectora, Carmen García Mateo, mantuvieron su primera reunión institucional con el objetivo de ampliar una alianza que ya alcanza ámbitos como los semiconductores fotónicos, el sector aeroespacial o la transformación de la ETEA.

El encuentro sirvió para fijar nuevas líneas de trabajo en tecnología, nuevos sectores industriales, transferencia de conocimiento, ingenierías, emprendimiento y empleo, además de mantener los proyectos que ambas instituciones tienen actualmente en marcha.

Uno de los principales puntos de colaboración es SPARC, la futura fábrica de semiconductores fotónicos, un proyecto que ambas entidades consideran relevante para reforzar la soberanía tecnológica e industrial de España y Europa.

También pretenden intensificar su cooperación en el sector aeroespacial, con el objetivo de fortalecer un ecosistema empresarial que Zona Franca y Universidade de Vigo califican ya como uno de los más potentes de Galicia y del conjunto del Estado.

La ETEA, otro de los ejes

La transformación de la ETEA continuará siendo otro de los grandes ámbitos de colaboración. Regades y García Mateo acordaron impulsar el trabajo conjunto en este espacio, donde confluyen tecnología, economía y actividades relacionadas con el mar.

Entre las actuaciones se encuentran la urbanización de la PS1 y el aparcamiento de la Praza de Armas, además de la cesión del edificio Faraday a la Universidade de Vigo, donde está previsto promover la sede del Campus do Mar.

Ambas instituciones quieren estrechar además su relación en transferencia de conocimiento. Entre los proyectos figuran la nueva Cátedra de Computación Cuántica y la Cátedra ARDÁN, creada en 2018.

Esta última permite que el Servicio de Estudios de Zona Franca y el equipo investigador de la universidad analicen cada año la evolución de 44.726 empresas gallegas. Su último informe identifica la Eurorregión, la innovación y la internacionalización como algunos de los principales motores de la competitividad empresarial.

Nuevo programa de liderazgo femenino

Zona Franca y UVigo preparan también para 2027 un nuevo programa de liderazgo femenino, cuyos primeros trabajos comenzarán este mismo mes de septiembre.

La iniciativa parte de las conclusiones del informe ARDÁN, que identifica la igualdad como un factor relacionado con la competitividad y la buena gestión empresarial, aunque señala que todavía existe margen para avanzar en la organización de las compañías.

Regades destacó tras el encuentro el carácter estratégico de la relación entre ambas instituciones. «Sei que esta reunión de traballo coa reitora é a primeira de moitas porque para a Zona Franca de Vigo a Universidade é un partner fundamental, sobre todo naqueles proxectos relacionados coa innovación», señaló.

El delegado defendió además la ciencia y el conocimiento como instrumentos para afrontar la transformación económica. «Cremos radicalmente na ciencia e no coñecemento como folla de ruta para a transformación da nova economía e o desenvolvemento social», añadió.

Por su parte, García Mateo calificó la reunión como «unha primeira toma de contacto para revisar as actuacións conxuntas e os diferentes temas de interese para ambas institucións» y destacó el «ambiente de cordialidade e plena colaboración». La rectora se mostró además optimista sobre la posibilidad de anunciar próximamente «a posta en marcha de novas iniciativas».