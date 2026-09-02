Xunta y Concello chocan de nuevo por las fugas de agua: del 20% al 6,3%

La crisis hídrica vuelve a enfrentar a Xunta y Concello de Vigo, esta vez con una guerra abierta sobre las pérdidas de agua en la red municipal. El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, aseguró este miércoles en el Parlamento gallego que las fugas superan el 20% y acusó al alcalde, Abel Caballero, de «tergiversar» los datos. Praza do Rei respondió horas después situando las pérdidas en apenas el 6,3% y reivindicando a Vigo como la ciudad gallega con la red más eficiente.

Fernández se remitió al propio Plan Municipal de Emergencias y Riesgo de Sequía de Vigo, con documentación de 2024, para sostener que el Concello reconoce que, pese a los esfuerzos realizados, no consiguió reducir las pérdidas por debajo del 20%, el máximo establecido legalmente. Frente a ello, reprochó a Caballero que defienda públicamente una cifra ligeramente superior al 6%.

El gobierno municipal rechaza esa interpretación. «Vigo só rexistra un 6,3% de perdas nas súas conducións, o que a sitúa como a cidade con menor porcentaxe de perdas de Galicia e unha das máis baixas de España», afirmó en un comunicado, asegurando además que la Xunta conoce estos datos.

La presa vuelve al centro del debate

La discrepancia sobre las fugas se suma al choque que ambas administraciones mantienen desde hace semanas sobre las soluciones necesarias para garantizar el suministro en el área de Vigo.

El director de Augas cuestionó que Caballero reclame medidas como reducir el caudal ecológico de Eiras o construir una nueva presa sin haber adoptado antes, a juicio de la Xunta, actuaciones suficientes para disminuir las pérdidas de la red. Fernández insistió en que la construcción de nuevos embalses debe ser el último recurso y recordó que un estudio cofinanciado por Concello, Gobierno central y Xunta concluyó que Eiras y Zamáns no presentan actualmente problemas de regulación para atender la demanda.

El Concello mantiene exactamente la posición contraria y acusa a la administración autonómica de limitarse a esperar la llegada de las precipitaciones. «A súa medida para paliar o problema da auga é esperar a que chova, postergando a 2070 actuacións absolutamente perentorias, como a construción dunha nova presa augas arriba do Oitavén», censuró Praza do Rei.

El gobierno vigués insiste además en que esa infraestructura fue acordada en su momento entre Gobierno de España, Xunta y Concello, y responsabiliza al Ejecutivo autonómico de no querer asumirla.

Sárdoma y el canon de saneamiento

Roi Fernández amplió sus críticas a la gestión municipal recordando que Vigo «renunció», según afirmó, a una inversión de 6,5 millones de euros de Augas de Galicia para Sárdoma hace dos años. También señaló que el organismo autonómico remitió hace seis meses a los grandes ayuntamientos información para reactivar las áreas de inundación controlada y aseguró que Vigo fue el único que no respondió.

El Concello replicó poniendo el foco en las inversiones autonómicas. Sostiene que la Xunta no colaboró en la construcción de la nueva potabilizadora ni de la depuradora y tampoco ejecuta mejoras en el saneamiento de la ciudad.

Praza do Rei asegura además que la administración autonómica recauda seis millones de euros a través del canon de saneamiento sin que ese dinero revierta en Vigo, y afirma que la Xunta obtuvo otros 25 millones vinculados a la depuradora.