Vigo acoge tres megacruceros al mismo tiempo: llegan más de 13.300 pasajeros en una jornada de récord

El puerto de Vigo vive este miércoles la jornada más concurrida del tráfico de cruceros de todo el año, con el mayor desembarco de pasajeros. Según informó la Autoridad Portuaria, en total fueron 13.372 cruceristas y 4.007 tripulantes los que arribaron a bordo de los megacruceros Iona, Liberty of the Seas y Mein Schiff 6. Dadas las enormes proporciones de los buques, cuyas esloras totalizan 978 metros, éste último tuvo que atracar en el muelle de Comercio, al ocupar los dos primeros la totalidad del muelle de Trasatlánticos.

Durante las horas de escala, el entorno portuario y calles más céntricas lucieron la animación y ambiente de las grandes ocasiones, con los visitantes llenando terrazas, comercios y locales de hostelería.

Los 6.117 británicos del Iona arribaron en crucero de una semana desde Southampton, con Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo en su hoja de ruta.

Por su parte, los 4.510 británicos y estadounidenses del Liberty of the Seas, disfrutan de un itinerario similar, de nueve noches de duración en los que el pasaje visita Vigo, Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao, antes de regresar a su puerto de partida en Southampton.

Finalmente, los 2.745 alemanes del Mein Schiff 6, vivieron en Vigo la última parada de su recorrido redondo desde Leixoes, también de una semana, en el que antes de arribar a Vigo habían pasado por Le Verdon, Bilbao y A Coruña. Con esta escala, el Mein Schiff 6 se despidió de Vigo hasta el 21 de julio de 2027.

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Tras el frenético comienzo de setiembre que en los dos primeros días recibió cinco cruceros, la actividad se toma un respiro hasta que el próximo domingo la reanude el Silver Spirit.