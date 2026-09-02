El PP de Vigo acusa al PSOE de vetar una declaración de apoyo a Ceuta

a presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado al grupo municipal socialista por rechazar la declaración institucional presentada por los populares para expresar el apoyo de la Corporación viguesa a Ceuta y a sus ciudadanos. La dirigente popular considera que el PSOE se ha negado a respaldar el texto únicamente por haber sido promovido por su formación.

«El gobierno de Caballero prefiere la soledad a sumarse a una cuestión de justicia», reprochó Sánchez, quien subrayó que la propuesta no incluía críticas al Ejecutivo central por la gestión de la situación en Ceuta.

Según recoge la declaración registrada por el PP, la única referencia al Gobierno de España consistía en reclamar que «se desplieguen y mantengan en Ceuta todos los recursos que sean necesarios hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos los ceutís».

Sánchez enmarcó el rechazo en lo que considera una dinámica de desencuentro entre ambos grupos municipales. «Nos entristece que, al igual que ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando hemos propuesto un frente común, ya sea para defender a Peinador o potenciar la fiesta de la Reconquista, el PSOE de Caballero opte por la confrontación para que nunca haya unidad desde Vigo», afirmó.