El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo, sin citas hasta mediados de octubre

Ana Taboada, una vecina de Vigo, decidió este lunes que tenía que ir al médico porque estaba padeciendo una gripe. Abrió su aplicación del Sergas en el móvil y se topó con una realidad desagradable: el primer hueco que tenía su médico era el 13 de octubre. Ante ello presentó una queja, siendo consciente de que cuando pudiese acceder a una consulta, ya estará curada.

Su realidad es la misma que la de muchos otros pacientes de este nuevo centro de salud, cuya situación no dista excesivamente de la de otros de la urbe. Usuarios de los ambulatorios de Teis y Coia se ven obligados a llamar porque desde la aplicación salta el aviso de que «non hai ocos disponibles».

Aunque siempre depende de las agendas de los diferentes facultativos, hay saturación en casi todos. Los del centro son los mejor parados, en calle Cuba y en el Casco Vello la espera es de una semana. En Pintor Colmeiro de dos.

La presidenta de la junta de personal de la CIG, Pilar Rodríguez, atribuye el problema a una combinación de factores. Por un lado, antes del verano se produjo un aumento de los cupos, es decir, del número de pacientes asignados a cada médico, que en algunos casos llega a alcanzar los 1.600 usuarios. Por otro, la falta de sustituciones durante el periodo estival agravó la situación. «La sustitución fue nula», resume la representante sindical.

El caso de Olimpia Valencia tiene, además, una particularidad. El nuevo centro de salud se encuentra todavía en pleno proceso de configuración de su plantilla. Según explica Rodríguez, algunos de los cupos previstos continúan sin profesional y está pendiente un proceso de voluntariedad para tratar de completar la dotación prevista de médicos de familia y personal de Enfermería. La previsión de la representante sindical es que esta oferta se produzca a comienzos del otoño.

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Sin embargo, Rodríguez cree que estamos ante un problema generalizado en la Atención Primaria, derivado fundamentalmente de la falta de sustituciones, de la sobrecarga de los profesionales y de la existencia de plazas sin cubrir. En el caso de Olimpia Valencia, señala, la demora para conseguir una cita puede alcanzar «fácilmente» el mes.