Cooperación
Luz verde de la Diputación de Pontevedra a los fondos para el parque de la Finca Matías en Vigo: «Conseguímolo»
La comisión de seguimiento del convenio con el Concello avala la prórroga del acuerdo, por el que el ente provincial aporta 2,5 millones
Fumata blanca en la comisión de seguimiento del convenio acordado entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra para financiar la construcción del gran parque infantil de la Finca Matías. El órgano emitió este miércoles un informe positivo para facilitar la prórroga del convenio, rescatando 2,5 millones procedentes de las arcas del ente provincial que servirán para costear el 79% del presupuesto, aportando el Concello el 21% restante.
Tras la sesión, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, se mostró muy satisfecha por el desenlace, poniendo en valor el papel que ha jugado para lograrlo y censurando la actitud del Concello. «Primeiro tivemos que insistir moito para que motivasen a prórroga e conseguímolo. Agora, tiñamos que emitir o informe e conseguímolo tamén», indicó Sánchez, asegurando que estos 2,5 millones se suman a otros 6,2 millones ya rescatados en el pasado.
«Son xa 8,7 millóns que rescatei en total para a miña cidade. Perdoen a inmodestia, pero síntome orgullosa», declaró la vicepresidenta provincial, que acudió a la reunión acompañada por la diputada de Cooperación, María Ramallo, y el jefe del servicio de Cooperación de la Diputación.
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