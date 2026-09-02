Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Cooperación

Luz verde de la Diputación de Pontevedra a los fondos para el parque de la Finca Matías en Vigo: «Conseguímolo»

La comisión de seguimiento del convenio con el Concello avala la prórroga del acuerdo, por el que el ente provincial aporta 2,5 millones

Luisa Sánchez y María Ramallo, durante la reunión de la comisión de seguimiento.

Luisa Sánchez y María Ramallo, durante la reunión de la comisión de seguimiento.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Fumata blanca en la comisión de seguimiento del convenio acordado entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra para financiar la construcción del gran parque infantil de la Finca Matías. El órgano emitió este miércoles un informe positivo para facilitar la prórroga del convenio, rescatando 2,5 millones procedentes de las arcas del ente provincial que servirán para costear el 79% del presupuesto, aportando el Concello el 21% restante.

Tras la sesión, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, se mostró muy satisfecha por el desenlace, poniendo en valor el papel que ha jugado para lograrlo y censurando la actitud del Concello. «Primeiro tivemos que insistir moito para que motivasen a prórroga e conseguímolo. Agora, tiñamos que emitir o informe e conseguímolo tamén», indicó Sánchez, asegurando que estos 2,5 millones se suman a otros 6,2 millones ya rescatados en el pasado.

Noticias relacionadas

«Son xa 8,7 millóns que rescatei en total para a miña cidade. Perdoen a inmodestia, pero síntome orgullosa», declaró la vicepresidenta provincial, que acudió a la reunión acompañada por la diputada de Cooperación, María Ramallo, y el jefe del servicio de Cooperación de la Diputación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  2. El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
  3. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  4. El Sergas activa los desvíos de ingresos psiquiátricos a la privada ante la «tormenta perfecta» del verano
  5. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  6. Cinco generaciones de una familia viguesa se reúnen en Canido para celebrar los 100 años de «A Xeitosa»
  7. «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
  8. Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

Luz verde de la Diputación de Pontevedra a los fondos para el parque de la Finca Matías en Vigo: «Conseguímolo»

Luz verde de la Diputación de Pontevedra a los fondos para el parque de la Finca Matías en Vigo: «Conseguímolo»

Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar

Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar

Abel Caballero se come una tarta 'viguesa' en su 80 cumpleaños: «Dentro de 10 años celebraremos aquí los 90»

El BNG lleva al Pleno 21 medidas contra el sinhogarismo y la pobreza en Vigo

El BNG lleva al Pleno 21 medidas contra el sinhogarismo y la pobreza en Vigo

El aeropuerto de Vigo se abona a los chárter: capta vuelos a Colonia, Marrakech, Praga, Montenegro y Cabo Verde

Zona Franca y UVigo refuerzan su alianza en semiconductores, aeroespacio y ETEA

La orca Toñi, avistada en la ría de Vigo con balazos, continúa en observación: el Gobierno apunta a una embarcación de bandera española

La orca Toñi, avistada en la ría de Vigo con balazos, continúa en observación: el Gobierno apunta a una embarcación de bandera española

El PP de Vigo acusa al PSOE de vetar una declaración de apoyo a Ceuta

Tracking Pixel Contents