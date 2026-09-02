El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»

Cuando César Bejarano llegó a España desde Colombia en 2019 tenía 26 años, 117 euros en el bolsillo y alrededor de 1.000 disponibles en tarjetas de crédito. Había dejado atrás a su familia, sus estudios en publicidad y aterrizaba solo en Madrid para cumplir una promesa que se había hecho diez años antes: buscar un futuro mejor. Lo que no imaginaba entonces era que aquel viaje acabaría llevándolo a dormir en cajeros, parques y bosques, pasar por albergues para personas sin hogar y tener que reconstruir su vida más de una vez.

Siete años después, César vive con cierta estabilidad, trabaja como camarero y comparte su día a día en las redes sociales bajo el nombre @Viviendo_con_1_euro. Pero se ha marcado un nuevo objetivo: abandonar la hostelería y conseguir vivir de aquello que siempre quiso hacer. Escribir, crear contenidos y trabajar en publicidad, ya sea contratado por una agencia de marketing o poniendo en marcha su propio proyecto.

Su aventura española comenzó en Madrid. Nada más llegar, el alojamiento que había reservado le canceló la estancia cuando estaba prácticamente en la puerta. Encontró un hostal para aquella primera noche, pero pronto descubrió que el verdadero problema sería sobrevivir económicamente.

Buscó trabajo cuidando personas, paseando perros, dando clases, escribiendo o realizando diseños. Casi cualquier cosa servía. Durante un tiempo trabajó como relaciones públicas intentando captar clientes para bares y discotecas. «El único día que me pagaron fue con un bocadillo», recuerda.

Durante un tiempo trabajó como relaciones públicas intentando captar clientes para bares y discotecas: «El único día que me pagaron fue con un bocadillo» César Bejarano — Colombiano en Vigo

Una persona que había conocido a través de Airbnb le permitió instalarse en una habitación por 150 euros mensuales y pagarla poco a poco. César intentó entonces fabricar su propia oportunidad: comenzó a escribir pequeños libros, diseñaba las portadas y los imprimía en una papelería. Los bautizó como «Minilibros».

Los 'minilibros' de César que creaba para sobrevivir. / Cedida

Primero trató de venderlos en el metro de Madrid y después en El Retiro. Había jornadas en las que apenas conseguía unos cinco euros. No alcanzaba para comer y mantener una habitación.

«Yo no tenía ningún lugar al que ir ni al que regresar»

A los seis meses decidió marcharse. Intentó salir de Madrid haciendo autostop, pero nadie se detuvo. Aquella noche durmió por primera vez en la calle, detrás de unas casetas. «Recuerdo despertarme y ver a la gente ir y venir con sus prisas, teniendo un lugar al que ir y otro al que regresar. Yo no tenía ninguno de los dos», relata.

Con los últimos 14 euros que conservaba compró un billete de autobús a Segovia. Después continuó hacia Galicia haciendo autostop y pasó por Ávila, Salamanca, Zamora, Benavente o Mombuey. Durante aquel recorrido durmió en cajeros, parques y bosques, se aseó con una botella de agua y una pastilla de jabón y se alimentó principalmente de pan y zumos. Y continuó vendiendo sus libros. «Era lo único que sentía que todavía tenía».

César, haciendo autestop. / Cedida

En Ourense, otro hombre que también vivía en la calle le indicó dónde podía encontrar un albergue. Aquella noche no quedaban plazas y César acabó durmiendo dentro de un cajero. «Para mí aquello era casi una suite porque tenía puerta y podía cerrar un poco el mundo fuera», explica.

Finalmente accedió al albergue y conoció también Café e Calor, un recurso destinado a personas sin hogar. Hubo días en los que vendía sus libros bajo la lluvia sin conseguir un solo comprador. En alguna ocasión, asegura, llegó a buscar monedas que habían caído dentro de las alcantarillas para poder comprar algo.

En Santiago encontró otro refugio muy diferente: la biblioteca Ánxel Casal. Allí empezó a escribir novelas bajo el seudónimo Walter Algo y volcó sobre el papel buena parte de la frustración acumulada.

Vigo y una palabra que le marcó: «Indigente»

Su siguiente parada fue Vigo. Le recomendaron acudir a Accem, entidad que trabaja con personas migrantes y en situación de vulnerabilidad. A través de ella conoció los recursos disponibles en la ciudad y pasó por distintos alojamientos. Uno de los momentos que todavía recuerda sucedió después de tener que acudir a Urgencias por un problema de salud. Al salir recibió una hoja de registro. Al lado de su nombre aparecía una palabra: «Indigente». «Aquello me destrozó. Yo era un hijo, un hermano, un amigo, un estudiante, alguien apasionado por los libros. Pero en aquel papel todo aquello cabía dentro de una sola palabra», recuerda.

Tiempo después logró el permiso para trabajar. Su primer empleo fue como teleoperador, aunque apenas duró dos semanas al no conseguir las ventas requeridas. Poco después llegó la pandemia y pudo acceder durante tres meses a un piso compartido con ayuda de Accem.

Un día acudió a Urgencias y en la hoja de registro ponía 'Indigente': «Aquello me destrozó. Yo era un hijo, un hermano, un amigo, un estudiante, alguien apasionado por los libros. Pero en aquel papel todo aquello cabía dentro de una sola palabra» César Bejarano — Colombiano en Vigo

Su vida volvió a estabilizarse. Conoció a una mujer, comenzaron una relación y construyeron un hogar. Pero cuando aquella relación terminó, César regresó nuevamente a la calle. La segunda caída, explica, resultó todavía más dura. «Ya no era solamente perder un techo: era perder una estabilidad que creía haber conseguido». Su autoestima se desplomó hasta el punto de pensar que quizá vivir de aquella manera terminaría siendo su destino. Pero no se rindió.

Tras pasar unas semanas con su hermano y sus sobrinos en Alemania regresó a España. Poco después recibió una llamada desde Santiago. El encargado de un restaurante buscaba personal. César aseguró que tenía experiencia como camarero, aunque nunca había trabajado de ello. «Era eso o continuar en la misma situación».

Aprendió el oficio sobre la marcha. Ese empleo terminó convirtiéndose en la puerta de salida de la calle. Encontró una vivienda compartida con otros jóvenes, comenzó a ahorrar y consiguió la estabilidad que llevaba años persiguiendo.

César, en Vigo. / Instagram

El reto ahora es vivir de escribir

Hoy acumula más de cuatro años trabajando como camarero entre Vigo y Santiago de Compostela. Vive con su pareja, Paloma, y sus animales, y asegura que por primera vez sabe lo que significa disponer de una estabilidad prolongada. Ahora pretende arriesgar de nuevo, aunque esta vez desde un punto de partida muy diferente.

Quiere dejar la hostelería y trabajar escribiendo y creando contenidos, especialmente como redactor publicitario. También contempla emprender su propia aventura empresarial a la que ha denominado 'INDICIO', un proyecto que analiza el comportamiento real de los clientes para detectar fricciones y mejorar su experiencia en negocios de hostelería y retail. Su objetivo es convertir esta iniciativa en una consultora especializada y dedicarse profesionalmente al análisis del consumidor.

De momento, ha publicado en Amazon el libro «Viviendo con 1 euro» y utiliza Instagram y TikTok para contar su historia y documentar el reto que resume en sus perfiles: «Intentando dejar de ser camarero para trabajar en lo que me apasiona».

Durante mucho tiempo, dice, interpretó su trayectoria como una sucesión de fracasos: emigrar, quedarse sin dinero, perder trabajos, dormir en la calle, recuperarse y volver a caer. Ahora la mira desde otro lugar. «Salir de una situación así no depende únicamente de la fuerza de voluntad», sostiene. También de quienes aparecen por el camino: «Alguien que te presta una habitación, alguien que te enseña dónde dormir, una trabajadora que te escucha, una persona que te abre las puertas de su casa o alguien que simplemente decide confiar en ti».

César cree haber tenido la fortuna de encontrarse con varias de esas personas. Ahora persigue la oportunidad que todavía le falta: «Poder vivir de aquello que siempre me ha apasionado».