Un hombre de 81 años evacuado en estado grave en helicóptero desde las islas Cíes

Susto en la playa de Nosa Señora en las Cíes. 112 Galicia informa del despliegue de un dispositivo de emergencias para poder evacuar a un hombre de 81 años en estado grave que se encontraba visitando el Parque Nacional Marítimo-Terrestre.

El dispositivo, coordinado por 112, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la dirección del parque; se activó tras recibir el aviso de una emergencia médica en la playa de Nosa Señora, en la isla de O Faro. El 061, tras recibir el aviso de parte de 112 Galicia, movilizó al personal sanitario, agentes ambientales y oficiales de servicio en el archipiélago.

El paciente, siendo atendido. / Cedida

El personal del Parque Nacional prestó los primeros auxilios en la misma playa bajo las directrices de los facultativos del 061 y trasladó al afectado hasta la explanada del muelle de Rodas.

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En ese punto tomó tierra el helicóptero de urgencias sanitarias, donde el equipo médico logró estabilizar al paciente antes de iniciar su traslado por vía aérea al Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo. La rápida respuesta y la estrecha colaboración entre las tres entidades permitieron completar con éxito la asistencia y posterior evacuación.