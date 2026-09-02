Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo

La familia de J.R.A., un paciente con trastorno mental grave que permanece ingresado desde hace más de ocho años en Vigo, intenta paralizar su traslado a un centro residencial de Ourense, una decisión que sus allegados consideran perjudicial por el desarraigo que podría provocar después de tantos años vinculado al mismo entorno asistencial y familiar.

Sus familiares sostienen que el cambio supondría romper de forma abrupta los vínculos que mantiene en Vigo y dificultaría las visitas, que consideran una parte importante de su estabilidad. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) defiende, por el contrario, que la asignación de la plaza responde al procedimiento ordinario de la lista de espera para recursos residenciales destinados a personas con trastorno mental grave y que en la solicitud presentada en su día no figuraba ninguna limitación o preferencia geográfica.

Su cuñada, Flor Zavaleta, y una de sus hermanas, María del Mar Rodríguez Asorey, explican que la familia recibió el pasado 31 de agosto la noticia de que J.R.A. sería trasladado desde el Hospital Neuropsiquiátrico El Pinar, en Vigo, a la Residencia Clínica Troncoso, en Ourense.

En una demanda presentada hoy en el juzgado por su hermano y curador sostiene que la decisión les fue comunicada verbalmente y sin haber recibido previamente información sobre los motivos concretos del cambio. La familia reclama ahora conocer el expediente y los criterios utilizados para seleccionar ese destino antes de que se haga efectivo el traslado.

El Sergas ofrece una versión distinta sobre el procedimiento seguido. Según explica, existía una solicitud registrada para acceder a una plaza residencial, presentada por la representación legal del paciente. Al no establecerse en ella ninguna restricción territorial, J.R.A. quedó incorporado a la lista de espera general para este tipo de recursos en el conjunto de Galicia.

Cuando se produjo una vacante en la residencia de Ourense, añade la Administración sanitaria, se comprobó que el paciente ocupaba la primera posición de la lista para cubrir esa plaza. A partir de ahí, la Subdirección de Atención á Saúde Mental contactó con la trabajadora social que figuraba como profesional remitente de la solicitud para pedir documentación actualizada y coordinar el proceso con el centro y con la familia.

Fue esta profesional, según el Sergas, la que posteriormente se puso en contacto con los allegados para comunicarles la disponibilidad de la plaza y continuar la tramitación.

Más de ocho años en El Pinar

J.R.A. llegó a El Pinar el 16 de marzo de 2018 procedente del Hospital Álvaro Cunqueiro. Un informe médico de aquel mismo año recoge que, una vez estabilizado el episodio agudo que había motivado su hospitalización, fue derivado para continuar el tratamiento psiquiátrico. El documento reflejaba también que mantenía contacto y salidas con sus familiares.

En la práctica, lleva más de ocho años en un dispositivo hospitalario al que llegó después de superar la fase aguda de su enfermedad, mientras permanecía pendiente de una alternativa residencial.

El propio Sergas explica que las personas incluidas en la lista de espera para plazas residenciales destinadas a pacientes con trastorno mental grave pueden encontrarse en situaciones muy diferentes mientras aguardan un recurso: desde permanecer en su domicilio hasta estar alojadas en centros privados o institucionalizadas en centros hospitalarios o psiquiátricos.

En el caso de J.R.A., según confirma la Administración sanitaria, permanece en El Pinar y el coste de la plaza que ocupa es asumido por el Sergas.

Que su estancia se haya prolongado durante más de ocho años y que la alternativa disponible se encuentre finalmente en otra ciudad vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que pueden surgir a la hora de encontrar recursos residenciales adecuados para personas con trastornos mentales graves y necesidades asistenciales de larga evolución, especialmente cuando se pretende mantenerlas próximas a su red familiar.

La familia alerta del «desarraigo»

La principal objeción de sus allegados es precisamente el desarraigo. Aseguran que lo visitan con frecuencia y que ese contacto constituye una parte importante de su vida cotidiana y de su estabilidad. En la reclamación presentada al servicio de Psquiatría se sostiene que su ubicación actual favorece las visitas y contribuye a evitar «el sentimiento de no sentirse abandonado por sus seres queridos».

El traslado a otra provincia, argumentan, dificultaría ese contacto por razones laborales y familiares. También implicaría abandonar un entorno asistencial en el que lleva ocho años y comenzar una nueva etapa en otro recurso. El Sergas reconoce que el cambio de ubicación geográfica viene determinado por la disponibilidad de plazas y sostiene que la asignación se realizó conforme al procedimiento establecido y atendiendo a la posición del paciente en la lista de espera.

La familia considera, sin embargo, que las circunstancias actuales de J.R.A., después de ocho años viviendo en Vigo y manteniendo allí sus vínculos afectivos, deberían ser valoradas antes de consumar el cambio.

Piden suspender cautelarmente el traslado

Por este motivo, los familiares han solicitado la suspensión cautelar inmediata del traslado hasta poder conocer el expediente completo y los criterios que sustentan la decisión.

El Sergas insiste en que su actuación se ha desarrollado «conforme aos criterios e procedementos establecidos» y define la adjudicación como un «procedemento de xestión ordinaria» que se aplica desde hace años, basado en la posición de cada solicitante en la lista de espera y en las plazas disponibles.