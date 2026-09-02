Un encuentro internacional aborda en Vigo la conexión entre los ecosistemas marítimos y fluviales y su papel ante el cambio climático

Expertos internacionales abordan en Vigo la conexión entre los ecosistemas marítimos y fluviales y su papel ante el cambio climático dentro de la VIII Internacional Marine Connectivity Conference (iMarCo 2026), que se prolongará hasta el viernes en el Museo Marco. El encuentro está organizado por el Centro de Investigación Marina (CIM) de la UVigo y el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC e incluye sesiones plenarias impartidas por especialistas de referencia de instituciones francesas como el CNRS o el Ifremer, la Universidad de Kent o el Instituto de Investigación Marina de Noruega.

Es la primera vez que este congreso internacional amplía su enfoque tradicionalmente marino para incorporar los sistemas fluviales de manera transversal, proponiendo una visión integradora que entiende los ambientes de agua dulce y marinos como partes de un mismo sistema conectado.

El congreso se celebra hasta el viernes en el Museo Marco. / Duvi

El presidente del comité organizador local e investigador del grupo Future Oceans Lab del CIM, Andreu Blanco, fue el encargado de abrir el encuentro. «La conectividad no acaba en la línea de costa. Los ríos, los estuarios, los hábitats costeros y el océano abierto forman parte de un mismo sistema interconectado», subrayó sobre la perspectiva que marcará tres jornadas de intenso intercambio científico.

La directora del IIM-CSIC, Beatriz Novoa, reivindicó la necesidad de conectar conocimientos, disciplinas y perspectivas con una mirada conjunta que resulta imprescindible para responder a los grandes retos ambientales actuales, además de poner a las rías gallegas como ejemplos de la estrecha relación entre las actividades humanas y el medio marino.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias del Mar, Elsa Vázquez, se refirió a la vinculación de Vigo con el océano, así como a su posición en la costa atlántica europea, que la convierten "en un entorno único para la investigación y la innovación marinas". Asimismo, subrayó que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión sostenible, la contaminación o la transición hacia una economía azul requieren soluciones colaborativas que superen disciplinas, instituciones y fronteras nacionales.

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En la organización del evento también participan Carlos García de Leaniz, investigador ATRAE del grupo FreeFlow del CIM-UVigo; Alexandre Alonso Fernández, del grupo Inmare del IIM-CSIC; y Laura García Peteiro, del grupo EsMaBa do IIM-CSIC.