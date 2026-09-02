Ecologistas del área, contra la «contaminación» de los tres cruceros simultáneos en Vigo

Los tres cruceros con más de 13.000 pasajeros a bordo que desembarcaron este miércoles en Vigo han provocado la indignación de varios grupos ecologistas, concretamente los que conforman la Plataforma fronte a Masificación Turística en Vigo y Morrazo.

Aseguran que el atraque múltiple supone una «continuación de la presión turística» que va en aumento, pero también el «despliegue a gran escala de un turismo insostenible y fuertemente agresivo con el medio ambiente».

El colectivo, compuesto por una veintena de organizaciones sociales, ecologistas, vecinales y sindicales, considera «preocupante» este incremento de la actividad de cruceros por ser «incompatible con la protección de la salud y el medio ambiente», al tratarse de un turismo de altas emisiones contaminantes.

Tránsito

Igualmente señalan que el volumen de pasajeros que discurrieron por la ciudad supone «el colapso de calles y plazas», la «dificultad para que los vecinos y vecinas se desplacen por estas zonas» y el «reducido y concentrado impacto económico» que tiene, principalmente en determinados establecimientos de hostelería y tiendas de souvenirs.

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Inciden además en que el muelle de cruceros se encuentra situado en un área que está previsto que sea incluida en una Zona de Bajas Emisiones en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, por lo que esta actividad altamente emisora es «incompatible» con esta declaración.