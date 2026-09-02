La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez

La vuelta al cole traerá consigo una importante novedad en el tráfico de Vigo y su particular forma idiosincrasia. Y no solamente por la implantación definitiva, aunque por ahora sin multas, de las cuatro Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) previstas en la ciudad. Desde el 1 de octubre entrará en funcionamiento la reforma del Código de Circulación que impedirá a peatones y conductores circular a la vez.

La DGT ha confirmado un cambio que «pone el foco en las personas y los entornos urbanos», buscando «mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía», especialmente en los puntos más sensibles. Con la actualización del reglamento se impedirá que el semáforo para los peatones y el ámbar para los vehículos puedan darse a la vez. Un sutil cambio que, lejos de lo que puede parecer, obligará a modificar los ciclos de decenas de cruces por toda la red arterial viguesa.

La mayoría de ellos se producen a la salida de un primer semáforo y cuando se produce un giro a izquierda o derecha. En pleno centro los podemos encontrar en el de Alfonso XIII hacia García Barbón en sentido Teis o en esta propia calle hacia Colón, subiendo en dirección a La Farola. Apenas a unos metros cuesta arriba, el giro desde Vía Norte hacia Urzáiz. O la rotonda de calle Aragón y Jenaro de la Fuente el O Calvario.

También, en rotondas similares, la salida donde arranca Sanjurjo Badía desde Calasancias. Y podríamos seguir. En otros de bastante peligrosidad ya se fue eliminando esta casuística en los últimos años. Por ejemplo, en los del Nudo de Isaac Peral, en los que los vehículos que salían de la rotonda podían hacerlo de forma anticipada a los que entraban en ella.

Busca un cambio en la mentalidad

Todo ello aparece reflejado en el Real Decreto 518/2026 modifica el Reglamento General de Circulación. El objetivo es provocar un cambio en la mentalidad. Si antes en la carretera la circulación giraba en torno al vehículo, ahora se busca que sean las personas que van a pie, bicicleta u otros medios los que centren la atención. Esto llega dándoles varios segundos de margen para reaccionar y evitar más accidentes.

Semáforo de Gran Vía con Urzáiz / Jose Lores

Por el momento se desconoce cómo afrontará el Concello de Vigo y sus homólogos en toda Galicia este importante cambio. Mientras tanto, los ciudadanos podemos ir haciéndonos a la idea de la segunda revolución implantada por la DGT en este 2026 después de las balizas V-16.

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Por otra parte, esta reforma también supone una mentalidad diferente: antes, toda la circulación en la carretera giraba en torno al vehículo. Ahora, sin embargo, se centra más en el peatón, dándole varios segundos de margen para que pueda reaccionar y de ese modo evitar accidentes.