Siete meses sin tráfico ni aparcamiento en una calle de Vigo castigada por las riadas

Una de las calles del barrio vigués de Coia que más ha sufrido en los últimos años las roturas de la red de abastecimiento afronta siete meses de obras. La Rúa A Garda permanecerá cerrada al tráfico desde este miércoles, 2 de septiembre, y durante un periodo aproximado de siete meses por los trabajos de renovación de las conducciones de agua y saneamiento.

Según avisa la Concejalía de Tráfico, la actuación tendrá una importante repercusión para las personas que viven en la zona, pero también para los que circulan o estacionan aquí habitualmente. El cierre será total para los vehículos y, además, quedará prohibido aparcar en la zona afectada, por lo que durante las obras desaparecerán varias plazas de estacionamiento.

Solo se permitirá el acceso a garajes, servicios públicos y carga y descarga. El tránsito peatonal continuará abierto y también se garantizará la entrada tanto al garaje existente como al colegio próximo.

Según explica la Concejalía de Tráfico, la magnitud de los trabajos explica que no sea posible mantener la circulación, ya que hay puntos de la Rúa da Garda especialmente estrechos y las zanjas necesarias para sustituir las conducciones serán de grandes dimensiones. Las excavaciones llegarán en algunos puntos a aproximadamente cinco metros de profundidad.

La previsión es que las restricciones se vayan suavizando a medida que avance la intervención. Siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, se habilitarán progresivamente algunas zonas para recuperar plazas de aparcamiento.

Una calle que ya se convirtió varias veces en un río

La calle A Guarda acabó convertida en una balsa de agua. / FdV

Esta actuación se produce tras varias riadas importantes en esta calle registradas en los últimos años. Las roturas de tuberías han convertido en distintas ocasiones la Rúa A Garda prácticamente en un río, con agua bajando por la calzada, cortes del suministro y daños en su entorno.

Uno de los episodios más recientes se registró el pasado mes de mayo. Una espectacular rotura de una conducción inundó la Rúa da Garda y dejó sin agua a decenas de vecinos de Coia. La fuerza del agua arrastró barro, piedras y cascotes por la calle.

No era, además, un problema puntual. Los residentes advertían entonces de que las averías se habían repetido cuatro o cinco veces en apenas seis meses, reclamando una solución definitiva frente a las sucesivas reparaciones. «Vuelve a reventar más gordo que antes en el mismo sitio», resumía uno de los afectados tras una de aquellas riadas.

Los problemas venían de mucho antes. En junio de 2024 otra importante rotura en la red de la Rúa da Garda dejó sin suministro a parte de Coia y provocó una riada que llegó a anegar los bajos de la parroquia del Cristo da Victoria. Desde la propia parroquia recordaban entonces al menos otras dos averías de gran magnitud sufridas en años anteriores.

Aquella sucesión de incidentes llevó incluso a vecinos del barrio a reunirse para reclamar soluciones. Ahora, la renovación llega finalmente a esta calle. La actuación corresponde a la fase 1 del proyecto de renovación del abastecimiento y saneamiento de Coia, que ejecutará FCC Aqualia Vigo UTE.