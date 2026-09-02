El BNG lleva al Pleno 21 medidas contra el sinhogarismo y la pobreza en Vigo

l BNG de Vigo llevará al próximo Pleno municipal una batería de 21 medidas contra el sinhogarismo, la pobreza y la exclusión social. La formación nacionalista reclama un cambio en el modelo de atención y una mayor coordinación entre Concello y Xunta para dar respuesta a una situación que cifra en alrededor de 200 personas sin hogar y más de 60.000 vecinos en riesgo de pobreza o exclusión social.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, sostiene que el problema debe abordarse desde las políticas sociales y de vivienda y no únicamente desde la seguridad o la limpieza. «O senfogarismo non é un problema de seguridade ou de limpeza, é a cara máis cruel da desigualdade e da falta de vivenda. Non falamos de orde pública, falamos de xustiza social», afirmó.

La iniciativa llega después del reciente desalojo de personas que pernoctaban en la estación de autobuses, una actuación realizada con presencia de la Policía Nacional que el BNG critica por considerar que no garantizó alternativas habitacionales «efectivas y dignas».

Igrexas sostiene que este episodio se suma a otros anteriores, como el desalojo de la antigua fábrica de Pescanova en Jacinto Benavente o la situación de la vieja estación de autobuses de la avenida de Madrid. Para el portavoz nacionalista, estas intervenciones «insisten na deshumanización das persoas empobrecidas».