Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Servicios sociales

El BNG lleva al Pleno 21 medidas contra el sinhogarismo y la pobreza en Vigo

La moción reclama más recursos, ampliar el albergue municipal y crear vivienda social de emergencia, además de una mayor coordinación entre Concello y Xunta

Xabier P. Igrexas, portavoz municipal del BNG.

Xabier P. Igrexas, portavoz municipal del BNG. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

l BNG de Vigo llevará al próximo Pleno municipal una batería de 21 medidas contra el sinhogarismo, la pobreza y la exclusión social. La formación nacionalista reclama un cambio en el modelo de atención y una mayor coordinación entre Concello y Xunta para dar respuesta a una situación que cifra en alrededor de 200 personas sin hogar y más de 60.000 vecinos en riesgo de pobreza o exclusión social.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, sostiene que el problema debe abordarse desde las políticas sociales y de vivienda y no únicamente desde la seguridad o la limpieza. «O senfogarismo non é un problema de seguridade ou de limpeza, é a cara máis cruel da desigualdade e da falta de vivenda. Non falamos de orde pública, falamos de xustiza social», afirmó.

La iniciativa llega después del reciente desalojo de personas que pernoctaban en la estación de autobuses, una actuación realizada con presencia de la Policía Nacional que el BNG critica por considerar que no garantizó alternativas habitacionales «efectivas y dignas».

Noticias relacionadas y más

Igrexas sostiene que este episodio se suma a otros anteriores, como el desalojo de la antigua fábrica de Pescanova en Jacinto Benavente o la situación de la vieja estación de autobuses de la avenida de Madrid. Para el portavoz nacionalista, estas intervenciones «insisten na deshumanización das persoas empobrecidas».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  2. El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
  3. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  4. El Sergas activa los desvíos de ingresos psiquiátricos a la privada ante la «tormenta perfecta» del verano
  5. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  6. Cinco generaciones de una familia viguesa se reúnen en Canido para celebrar los 100 años de «A Xeitosa»
  7. «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
  8. Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

El BNG lleva al Pleno 21 medidas contra el sinhogarismo y la pobreza en Vigo

El BNG lleva al Pleno 21 medidas contra el sinhogarismo y la pobreza en Vigo

El aeropuerto de Vigo se abona a los chárter: capta vuelos a Colonia, Marrakech, Praga, Montenegro y Cabo Verde

Zona Franca y UVigo refuerzan su alianza en semiconductores, aeroespacio y ETEA

La orca Toñi, avistada en la ría de Vigo con balazos, continúa en observación: el Gobierno apunta a una embarcación de bandera española

La orca Toñi, avistada en la ría de Vigo con balazos, continúa en observación: el Gobierno apunta a una embarcación de bandera española

El PP de Vigo acusa al PSOE de vetar una declaración de apoyo a Ceuta

Siete meses sin tráfico ni aparcamiento en una calle de Vigo castigada por las riadas

Vigo acoge tres megacruceros al mismo tiempo: llegan más de 13.300 pasajeros en una jornada de récord

Vigo acoge tres megacruceros al mismo tiempo: llegan más de 13.300 pasajeros en una jornada de récord

El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo, sin citas hasta mediados de octubre

Tracking Pixel Contents