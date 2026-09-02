Tribunales
Y como asignatura, Justicia
Abierto el plazo de inscripción para que los colegios participen en el programa Educar en Xustiza, en el que podrán conocer el funcionamiento de los tribunales y acudir a juicios reales
Los centros educativos ya pueden solicitar su participación en una nueva edición del programa Educar en Xustiza, impulsado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y organizado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La iniciativa permite que el alumnado conozca de primera mano el funcionamiento de la Administración de Justicia mediante la asistencia a juicios reales.
Durante la actividad, los escolares tendrán la oportunidad de conversar con el juez o jueza que dirija cada sesión para plantearle las dudas que tengan con respecto al funcionamiento de la Justicia o de los procedimientos judiciales de los que serán testigo como público. El programa contribuye a que los jóvenes comprendan mejor el funcionamiento de los tribunales y reflexione sobre las consecuencias jurídicas y sociales de conductas como la violencia de género, el tráfico de drogas, el acoso escolar o el uso inadecuado de las redes sociales.
Más de 11.000 estudiantes
El programa alcanzó su máximo de asistencia en la edición anterior, con la participación de 11.363 alumnos y alumnas de 197 centros escolares. De estos, 5.302 visitaron órganos judiciales de la provincia de A Coruña; 1.107, de Lugo; 917, de Ourense; y 4.037, de Pontevedra. Además del estudiantado de institutos y colegios, también aprovecharon la iniciativa aquellos que cursan estudios en centros de formación profesional y en las universidades de A Coruña y Vigo.
Los centros interesados ya pueden remitir su solicitud a la Oficina de Comunicación del TSXG a través del correo comunicacion.tsxg@xustiza.gal
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