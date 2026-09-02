El aeropuerto de Vigo se abona a los chárter: capta vuelos a Colonia, Marrakech, Praga, Montenegro y Cabo Verde

Aunque el aeropuerto de Vigo no acaba de conseguir nuevas rutas regulares –actualmente se sitúa en mínimos con solo cuatro–, sí sigue ganando peso en el mercado de los vuelos chárter. Tras un último año repleto de ofertas, sobre todo a Egipto, pero también a Praga o Estambul, la terminal olívica tiene ya atados vuelos a Alemania, Marruecos y Egipto durante los próximos meses. Todos ellos ya a la venta. Pero además, según ha podido saber este periódico, en cuestión de días se ofertarán también vuelos chárter desde Peinador a la República Checa, Montenegro y Cabo Verde.

Soltour acaba de poner a la venta un viaje a Colonia (Alemania). Tiene además otro a Marruecos (Fez-Marrakech). Pero además, salvo sorpresa, será esta empresa mayorista la encargada también de conectar Vigo con Praga, Tivat y Sal en 2027. De esta forma no solo dará continuidad a la programación del año pasado, sino que apuesta por aumentarla.

El primer vuelo chárter llegará en apenas tres meses coincidiendo con el puente de diciembre. El 4 de diciembre de 2026 saldrá un vuelo desde Vigo hacia Colonia, coincidiendo con el puente de la Constitución y en plena temporada de los populares mercados navideños alemanes. Este viaje ya se encuentra a la venta desde 1.190 euros por persona y tendrá una duración de cinco días. Este viaje incluye también visitas a Aquisgrán o Bonn. También está a la venta ya la nueva operación con Marruecos prevista para la primavera del próximo año. Este viaje, de 7 noches, arrancará el 30 de abril y se comercializa desde 1.240 euros.

Para 2027, el calendario de Soltour en el aeropuerto de Vigo podría ampliarse con cuatro destinos. El 24 de marzo está previsto un vuelo chárter a Praga. La programación continuaría en verano. El 6 de julio, Soltour prevé unir Peinador con Tivat, puerta de entrada a la costa de Montenegro; mientras que el 15 de septiembre sería el turno de Sal, una de las principales islas turísticas de Cabo Verde.

La nueva batería de operaciones consolida un modelo que hasta hace poco tenía una presencia mucho más reducida en Vigo. En el último año Peinador ha ido encadenando diferentes vuelos especiales, entre ellos los comercializados por la propia Soltour a Marruecos y Praga; los de la agencia viguesa Travelmakers a Egipto o también los de Saraya Tours, también a Egipto.

A diferencia de las rutas regulares, estos vuelos se comercializan habitualmente dentro de paquetes turísticos que incluyen avión, alojamiento, traslados y, según el programa elegido, excursiones o circuitos en destino.