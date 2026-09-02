Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar

En plena metamorfosis hacia un vial de carácter urbano y con un diseño moderno, la avenida de Madrid recuperará en la madrugada de este jueves una de sus estampas clásicas en el cruce con rúa de Gandarón y camiño da Raposeira, según acaba de anunciar el alcalde vigués, Abel Caballero.

Así, la rotonda que lleva casi un año regulando el tráfico en la zona, que ha generado una notable controversia entre los conductores, desaparecerá esta próxima madrugada para dar paso a un cruce regulado por semáforos, como ha funcionado históricamente tras unos trabajos que durarán unas tres horas, entre la 1 y las 4 de la madrugada.

«Va a dejar de funcionar la rotonda provisional esta noche, volvemos al sistema de semáforos. Hicimos una prueba durante mucho tiempo porque queríamos saber ventajas e inconvenientes de hacer una rotonda, que habitualmente resuelve muchos problemas. Hicimos también proyecciones sobre el sistema semafórico y la conclusión es que regresamos a semáforos», detalló el regidor, garantizando que «va a mejorar sustancialmente el tráfico, con la solución más eficaz en una zona de tráfico denso».

Por otro lado, la ejecución de la reforma integral de la avenida de Madrid deparará una «sorpresa» en este cruce, aunque Caballero no quiso desvelar por momento en qué consistirá, únicamente que se tratará de un elemento artístico: «Será una forma de dar la bienvenida a la ciudad, una forma distinta de decir hola y hasta luego a Vigo».

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En cuanto al avance de la remodelación, el alcalde vigués destacó que «va a mucho ritmo y en tiempo y forma, una obra que dejará una nueva avenida en la ciudad, urbana y verde dejando atrás aquella horrible autovía que parecía una cárcel».